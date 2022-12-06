美國調查：近半大學畢業生後悔take伏科　這一系以87%居首

美國求職網站ZipRecruiter調查發現，正在求職的大學畢業生中，近半對自己所學科目感到後悔，新聞系更是令人後悔的大學專業榜首，後悔選讀的人數達87%。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）11月12日引述調查報告指出，1,500多名受訪畢業生中，44%人對自己投入的學習領域感後悔。新聞系位列「伏科」榜首，表示後悔選讀者多達87%。社會系及文理學院並列第二，各有72%。傳意系、教育系、市場管理及研究等學系緊隨其後。

表示後悔的大多數受訪者均表示，如果可以重來，會選讀電腦科學或工商管理。

ZipRecruiter首席經濟學家布伯（Sinem Buber）表示，學生在校期間或許會有關專業領域所吸引，但畢業後的現實會打擊人——當人就快連賬單的錢都無法支付，薪金就或變得更重要。她亦強調工作保障在經濟衰退時期的重要性。

此外調查發現，就業前景與起薪愈高的受訪者對自己所選科目愈為滿意。這些學科包括電腦科學、犯罪學、工程學、護理學、工商管理學及金融學等，其中電腦科學系畢業生平均起薪接近10萬美元（約78萬港元）。