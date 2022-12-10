日本人遊韓　明星「一路伴隨」？搭旅遊巴看不到風景好掃興

各國陸續鬆綁防疫規定，民眾們也手刀搶購機票，準備來場等待已久的國外旅遊。近日，一名日本網友在Twitter 推特分享，家人去韓國旅遊卻被大咖明星「攪局」，不僅緊跟行程「並肩而行」，還讓他錯過了欣賞路上風景的好機會。推主原本還不懂家人的意思，直到看到照片後當場大爆笑，網友們得知真相後也直呼「真的是VIP座位耶」！



日本網友@yashi09表示，日前家人們到韓國觀光，不料其中一名家人疑似玩得不盡興，還稱「本來想要看看風景，可是李炳憲一直並肩而行，什麼都看不到」。推主原本還聽不懂家人是什麼意思，直至收到照片後才恍然大悟，原來家人搭乘的接駁巴士外貼有廣告，而韓國大咖男星李炳憲的臉就這麼貼在他的窗前，廣告之大完全擋住整個窗戶，放眼望去只能看到李炳憲，幾乎看不見窗外的美景。

推主的家人也回覆貼文，「表哥帶我來韓國玩！回程的巴士上我剛好是靠窗的位置，所以很期待可以看看風景，結果從座位上能看到的只有李炳憲」，字裏行間流露出失望與無奈的心情。

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驚人的真相也讓一眾網友笑翻，「李炳憲出乎意料的令人不安」、「好看的笑容反而有點煩人（笑）」，眼尖的鄉民也發現，推主的家人坐的是VIP座位，更藉此嘲諷「真的是VIP座位耶，因為李炳憲就在那裡」、「我看了三遍，我很確定這就是VIP」、「這竟然是VIP，哈哈」。

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