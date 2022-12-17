日本澀谷Hi-Tech「透明公廁」故障　玻璃牆不透明功能失靈泄春光

日本東京都澀谷區兩個公園內的「透明公廁」最近被人發現，其玻璃外牆在有人在內上鎖時會「起霧」以及「變成不透明」的功能有故障，在有人使用時外牆仍是接近透明；這有可能讓人在不知情的情況下，在人來人往的公園中「露體」。



「透明公廁」位於東京都澀谷區的代代木深町小公園及春之小川社區公園。

它們2年前一度成為城中熱門話題，因透明的玻璃外牆會在人們入內上鎖後即時變成不透明，但最近有人發現，它在上鎖後仍是處於接近透明的狀態。

日本名為コレコレさん的人氣YouTuber於13日發布他「實地評測」的影片，稱他走入「透明公廁」廁格並上鎖後，玻璃的顏色是變得混濁了，但外面的人依舊可清楚看到內部情況。YouTuber也介紹，從他所在位置，可以清楚看見女廁的陳設。

日本媒體J-CAST記者12月15日前往現場進行採訪時，發現負責管理設施的單位已採取行動，讓公廁玻璃牆保持不透明的狀態。

澀谷區公所12月16日宣布，它已採取讓公廁玻璃外壁維持不透明的應變措施。

負責管理「透明公廁」的日本財團（The Nippon Foundation）12月16日在網站上表示，問題在於玻璃牆上造成透明和不透明效果顆粒因寒冷而變硬，因此它變成不透明是需要一些時間。機構對於此事影響廁格正常使用致歉。

玻璃牆變成透明和不透明的原理，在於它表面附有特製顆粒，在通電時是透明，斷電時變得渾濁。使用者入內上鎖後便會造成裝置斷電，玻璃變得混濁後，身在廁格外的人便不能看到裏面的人。問題是顆粒在低溫中變得「反應遲鈍」，無法正常運作。

外界目前尚未清楚「透明公廁」何時維修妥當。