新年 ｜2023原來還是貓年？十二生肖各國大不同｜新聞背後

2023年農曆新年是兔年相信大家都知道，但或許有許多人不知道的是今年原來也是貓年。根據越南文化中的十二生肖，2023年是貓年，而不是兔年。



十二生肖最早源於中國夏朝，家貓在當時還沒有進入中國，要到東漢漢明帝時期才傳入。至於在此前的文字記錄中，所提到的貓都是野生動物，和家貓並不同種，且還不是常見的動物。另一方面，十二生肖都是由具代表性的「六畜六獸」組成的，六畜即為馬、牛、羊、豬、雞、狗，是常見的馴化動物，而六獸是鼠、虎、兔、龍、蛇、猴。

至於排序方面，據一些古老傳說的說法，玉皇大帝舉行一次動物渡河比賽，所有的動物都被邀請參賽，以確定十二生肖的順序。鬼鬼祟祟的老鼠戲弄了貓，貓沒能衝到終點。然而，越南的傳說卻有些不同。指雖然貓被騙了，但它還是找到了過河的路，最終取代了兔子成為了12生肖的動物之一。

越南的傳說指雖然貓被鼠騙了，但仍然找到過河的路，最終取代了兔成為了十二生肖的動物之一。(Getty)

另一個說法是，當中國的十二生肖傳入越南時，「兔」的十二地支相配的是「卯」年，發音與「貓」相近，久而久之越南人就誤解為「貓」年。還有說法指，由於越南天氣和暖，老鼠是困擾農民的嚴重害蟲問題之一。因貓是老鼠的天敵，故當地農民相信貓能帶來風調雨順，有利豐收，因此才在生肖中用貓代替兔子。

越南人一般在年三十祭完祖先後，在回家的路上會摘下一根綠葉，代表接受天地神靈賜福的樹枝。當他們回到家時，這些樹枝會被放在家中的神龕前直到樹葉枯萎。這種儀式被稱為「採祿」（Hái lộc）。當晚，越南家庭也會聚在一起吃團年飯。

到大年初一，家家戶戶都會祭祖，祭祀地神、灶神、萬術祖師等神明。祭品一般會有肉粽、燒魚、燒肉、醃蔥、牛肉等食品。其後，晚輩要向長輩問好，長輩則派發「壓歲錢」。越南農曆新年的一道傳統菜餚是方形粽（bánh chưng），一種用香蕉葉包裹的方形年糕，通常填滿綠豆和豬肉。農曆正月十五日，越南人也會過元宵節，人們會賞月和猜燈謎。

日本的「豬年」所指的是野豬而非家豬，因該國早年還未有飼養家豬。(Getty)

還有猿、野豬、蟒蛇、金翅鳥…

除了越南與中國的十二生肖有別外，部份國家的十二生肖亦有一些分別。例如，日本的十二生肖雖與中國的大致相同，但「猴年」變成了「猿年」，而「狗年」則變成「犬年」，至於「豬年」所指的是野豬，而不是家豬，因日本早年還未有飼養家豬。

印度則依次是鼠、牛、獅、兔、摩睺羅迦（蟒蛇）、那伽（龍）、馬、羊、猴、金翅鳥（印度神話中的一種巨鳥）、狗、豬。和中國十二生肖的主要分別是，當中「虎」換成了「獅」、「雞」換成了「金翅鳥」、「蛇」換成了「蟒蛇」；相傳印度的十二生肖動物原為十二個神的坐騎。分別是招杜羅神的鼠、毗羯羅神的牛、宮毗羅神的獅、伐折羅神的兔、迷立羅神的摩睺羅迦，安底羅神的納加、安彌羅神的馬，珊底羅神的羊、因達羅神的猴、波夷羅神的金翅鳥、摩虎羅神的狗、和真達羅神的豬。

撇除生肖動物的不同之外，有些地方的十二生肖順序亦有不同，例如柬埔寨的十二生肖動物雖然和中國一樣，但牛為第一，鼠則排在了最後。