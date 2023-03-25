馬克龍受訪「摘名錶」爆疑雲　反對派質疑值數十萬元　總統府反駁

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）3月22日接受電視訪問，為政府強行推進退休改革辯護，期間有鷹眼網民發現他摘下手錶，紛紛討論是否名貴手錶，有反對派之後指馬克龍的手錶據稱要價8萬歐元（約67.7萬港元），批評他同公眾脫節，引來總統府的反駁。



馬克龍22日接受訪問時重申，法國有必要提高退休年齡，以免退休金支出加劇預算赤字。片段顯示，馬克龍發言時不時擺動雙手，其中他將左手擱在桌上並發出撞擊聲響後，便將兩手藏在桌下，再度舉起時已除下手上腕錶。

反對派議員蓋特（Clémence Guetté）在Twitter發文批評，當馬克龍聲稱領最低工資者正擁有前所未有的購買力時，卻在桌下「小心翼翼地摘下自己漂亮的名貴手錶」。

另一名議員阿姆拉尼（Farida Amrani）亦稱馬克龍為「富人總統」，暗示他與民生脫節。

手錶價格惹議

手錶價格在網上引起爭論。有反對者主張腕錶價值高達8萬歐元，愛麗舍宮反駁稱，馬克龍佩戴的是Bell & Ross BR V1-92手錶，錶上有專屬紋章。

據英國廣播公司指，此錶若無個人化設計，價錢僅1,660至3,300歐元（約1.4萬至2.8萬港元），與8萬歐元相距甚遠。