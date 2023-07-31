海灘驚現「黑色怪物」2,700萬網民嚇一跳　真相令人「先驚後笑」

名為格萊茲（Brend Glez）網民在巴拿馬海灘7月18日分享她所拍得的一段影片，驟眼看來似是在沙灘上出現恐怖的「黑色異形」，豈料鏡頭一轉，真相令人忍不住笑出聲來。



格萊茲稱第一眼看到「它」時，沒有好奇地跑過去，而是小心翼翼地靠近，並用鏡頭記錄這奇怪生物的動作。

從影片可見，這「異形」似乎用雙手撐着半趴在沙灘上，似是看向遠方，詭異的外貌令人不由得心頭一驚。

在鏡頭向前移動後，人們可見「黑色異形」突然趴下。待鏡頭拍清楚之時，網民才發現牠原來是一隻嬉水的狗狗Lolita。而狗狗的主人，正是跟大家開了一個玩笑的格萊茲。

Lolita一身深色披毛濕水後，讓牠變成這副模樣。影片發布至今，已有逾2,700萬人按讚，看來不少人被嚇到之餘，也樂在其中。

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