易捷航空乘客機上苦等3.5hrs後航班取消　竟因有人在廁所地板大便

易捷航空（EasyJet）10月15日一趟晚上8時從西班牙特內里費島（Tenerife）飛往英國倫敦的、編號為EZY8054的航班在兩度延誤後最終被取消，至翌日復飛，原因是有乘客在機艙洗手間的地板上排便。乘客崩潰之餘，還要當晚住宿發愁。



英國《每日郵報》10月16日引述一不願具名的乘客憶述經過，稱他們之前已從一部客機，換到登上另一部客機。在航班於預定起飛時間前，航空公司職員向乘客們提供一張價值近500鎊（約4,700港元）的換乘券，稱因他們現時所在的這架飛機太小，無法容納所有已買機票的人。

這引起很多爭論，持續2個小時，沒人願意拿換乘券，航空公司最終要「出手」，要求10人離開飛機。但在他們被迫落機後，飛機又因為坐滿負荷，要將一些人的行李移到別的飛機，這又花了數小時。

正當大家以為終於重返等待起飛的路上，人們開始留意到洗手間的問題。

一名乘客看到有乘客進入廁所，不久便聽到有人說廁所的地板上有糞便，機艙內開始彌漫難聞的臭味。

航空公司後來宣布取消航班，但最初也沒公開解釋，機上發生「生化危機」。

有乘客在社交媒體X上發文：

@easyJet 真是太好了，在零溝通的情況下延誤了航班3.5小時，然後決定完全取消航班，因為有人在廁所地板上拉了屎。

易捷航空（EasyJet）2023年10月15日一趟從西班牙特內里費島（Tenerife）飛往英國倫敦的、編號為EZY8054的航班在兩度延誤後最終被取消，最終原因是有乘客在機艙洗手間的地板上排便。這讓乘客們感覺十分崩潰。（乘客上載網上照片）

航空公司的發言人其後向發聲明確認事件：「易捷航空可確認，10月15日從特內里費島飛往倫敦吉域機場的EZY8054航班最初由於飛機超重而延誤，（然後）因飛機超重，一些行李出於安全原因被卸下，以便運到下一趟可用的航班。」

聲明補充說：「由於飛機需作額外清潔，航班隨後延誤了一晚。」

內文稱：「我們為所有乘客提供酒店住宿，但是，由於該地區附近酒店（客房）供應有限，我們還提議向任何自行預訂住宿的乘客退款。」

文中稱：「我們的乘客和機組人員的安全和福祉是易捷航空最優先事項，在此事超出我們的控制範圍之際，我們對事件造成的不便表示歉意。」

同場加映：不幸坐「尖叫航班」小孩狂叫29小時 紐男拍片幽默一番引網民熱議（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

同場加映：日本JR火車司機延誤1分鐘遭扣薪 怒告公司要求賠償15萬引熱議（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

同場加映：【旅遊注意】坐飛機千萬別脫鞋或穿瑜伽褲 專家揭空難時保命秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼