拜登盛讚習近平座駕「紅旗」漂亮：跟我的「野獸」一樣

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平11月15日舉行會晤，在會晤結束後，拜登親自送習近平離開。拜登在送習近平到要乘坐的「紅旗」專車時，盛讚了一句「好美的車」，兩人的互動被一旁的攝影師拍攝下來



從中央電視公布的畫面中，會面結束後，拜登陪着習近平走到了大門外，習近平表示，「我想我們的這種關係會繼續下去。」拜登回應，「我同意。」

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接着，兩人走到習近平的「紅旗」專車前，拜登看着說道：「好美的車！」（Beautiful Vehicle）習近平笑着回應：「這是紅旗車，我們國產的。」習近平邀請拜登，看一下紅旗專車內，拜登看了一下表示：「這就像我們的佳特力。」

拜登接着說：「每次我到外面去參加國際會議的時候，這車子（佳特力）都跟着我，你知道別人怎麼叫它嗎？野獸！」

野獸（The Beast）是美國總統專車的綽號，與紅旗一樣，都是一架專門讓國家領導人乘坐的特製專車。

最後兩人再次握手，習近平表示「明天再見」後上了車，拜登目送專車離開。

專貴紅旗N701

習近平搭乘的紅旗是中國第一汽車製造的專門汽車，專案名稱為紅旗N701，因此又稱為紅旗。據指這架紅旗僅計劃在10年生產50輛，即年均組裝5輛。有專門的車廠、專門的工人、專門的生產線，這50輛紅旗享受的待遇非常高。

紅旗是大陸自有品牌，早在20世紀60年代末期就研製出了防彈轎車。一直以來紅旗作為頂級產品，多用作國家領導人或接待外賓使用。