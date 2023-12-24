最佳聖誕禮物：美國女子罕見擁有雙子宮　順利誕下「奇蹟雙胞胎」

新華社北京12月24日稱，美國女性哈徹（Kelsey Hatcher）罕見地有兩個子宮，更為罕見的是她的兩個子宮各孕育了一個寶寶，近日成功誕下異卵雙胞胎女兒。



據美聯社23日報道，現年32歲的哈徹19日在亞拉巴馬大學伯明翰分校醫院誕下一名女嬰，次日上午誕下另一名女嬰，整個產程共20小時。醫院產科醫生證實，母女3人狀況良好。

哈徹在社交媒體發佈消息，宣布這對「奇蹟寶貝」誕生，稱讚醫學技術不可思議。她說已經和兩個孩子回到家中，早於先前預計的出院時間。

醫生此前預測，預產期會落在聖誕節，而這對小姊妹來得正是時候，能趕及其他手足一起回家歡度佳節。

亞拉巴馬大學伯明翰分校發布兩名女嬰的影片：

哈徹17歲時被確診有兩個子宮。據亞拉巴馬大學伯明翰分校醫院在網上發布的報告，全球僅0.3%的女性有雙子宮，而雙子宮雙側妊娠情況更為罕見，發生率約為百萬分之一。哈徹先前孕育3個孩子，這次妊娠是她首次同時使用兩個子宮。

據院方描述，哈徹此次孕期表現並無異常。醫生戴維斯說，由於各佔一個子宮，相比普通雙胞胎，兩個胎兒生長發育空間更大。不過，哈徹仍是高危產婦，懷孕39週時接受催產，自然分娩誕下第一個孩子，剖宮產下第二個孩子。

美國女子哈徹（Kelsey Hatcher）罕見擁有兩個子宮，更為罕見的是她的兩個子宮各孕育了一個寶寶，2023年12月19及20日成功誕下一對異卵雙胞胎女兒。圖為她在她為了記下懷孕過程而設立的IG賬號上，發布她與醫護人員的合照。（doubleuhatchlings@IG）

醫院婦產科醫生帕特爾說，哈徹分娩期間，院方投入了雙倍人手，監測和記錄方面也加大投入，這可能是她這次分娩的獨特之處。