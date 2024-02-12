印尼車站扶手電梯「逝世百日」　民眾紛送花圈墓碑哀悼

印尼西爪哇省（Jawa Barat）一個火車站的扶手電梯故障逾3個多月，卻遲遲未能恢復使用。日前，有感到不滿和不便的當地民眾，紛紛來到扶手電梯前放置花圈、設置墓碑，悼念手此一「已死亡逾100天」的行人設施，引發網上熱話。



有網友在社交媒體X（前稱Twitter）發文，表示位於勿加泗（Bekasi）火車站內的扶手電梯故障多月，但鐵路公司仍未安排人員修復，令乘客只能使用旁邊的樓梯，由月台離開火車站，造成不便。

據了解，該扶手電梯於2022年完工，卻在短短1年內故障，去年10月就已無法正常運作，至今仍處於停用狀態。最近，由於故障已逾100天，有當地民眾特地前來哀悼，有人說：「我們誠摯為勿加泗火車站扶手電梯默哀」，甚至有人跪下來祈禱，形成一幅衝擊又逗趣的畫面。

照片曝光後，引發熱烈討論，有網友留言說：「希望受傷的人能夠健康，這才有足夠的力爬上樓梯」、「已經100天了，要多瘋狂？我真不忍心叫爸媽走樓梯」。另外，也有不少人砲轟當局失職，「這麼嚴重，沒人處理嗎？」網友們希望透過輿論施壓，逼使當局重視手扶梯損壞的嚴重性，並盡快安排維修。