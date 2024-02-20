Elon Musk：聰明人要多生育　遊說下屬接受人工受孕

Tesla及SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）有獨特的家庭觀，他至今與三位女子生下11個小孩，當中包括找來自己的部下人工受孕，強調聰明人需要多生育的想法。



為馬斯克撰寫傳記的作者艾薩克森（Walter Isaacson）在書中披露對方的家庭觀，提到馬斯克旗下的美國大腦晶片企業「神經連接」公司（Neuralink）營運和特別項目總監齊利斯（Shivon Zilis）就在這個觀點扮演重要角色。

齊利斯原本考慮借精受孕，但被馬斯克遊說接受自己為捐精者。她透露，馬斯克非常希望聰明人可以生孩子，因此鼓勵她接受。

她直言，自己在接受匿名人士或最敬重人士之間作出選擇，是一件容易不過的決定，亦令馬斯克感到非常高興。

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齊利斯在書中提到，馬斯克本身與另外兩名女子生孩子，因此原本只預計對方只會為她的雙胞胎擔任像教父般的角色，不過馬斯克則積極關心他們的生活。

馬斯克與齊利斯雖然並非情侶關係，但他們共同撫養孩子的決定就源於馬斯克憂慮全球人口下降。他曾多次表明阻止人口減少的重要，指出高智慧的人更應傳宗接代，形容人口增加是文明傳續的關鍵。

他曾在2022年7月發表盡力解決人口不足危機的承諾，而在公布前一天，財富雜誌《福布斯》（Forbes）披露，他與齊利斯申請為雙胞胎改姓，並將她的姓氏加入為中間名。