巴黎奧運選手村為環保不設冷氣　多國憂熱浪侵襲：自備

巴黎奧運7月底開幕，距今不足半年，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2月29日為選手村主持落成儀式。巴黎為使今屆奧運成為有史以來「最環保」一屆，其中一項代價是不在選手村設置冷氣。外界憂慮選手會在奧運期間遇上熱浪天氣。



路透社2月28日引述負責監督今屆奧運場地和基礎設施交付的克雷辛斯基（Yann Krysinski，暫譯）稱，選手村的外牆坐向經過調整，夏季不會有太多日照，且外牆能有效隔熱，更會從地下抽取自然冷泉冷卻房內空氣，所以「夏天不需要空調」。

歐洲新聞電視台（Euronews）25日報道，籌備單位稱，為選手村供電的地熱能網絡有68%使用可再生能源，連同建築採用的遮光膜、特製木材等，可令室內比室外低攝氏6度，即使外間高達39 度，室內亦可維持在23至26度。

日本NTV News記者走訪選手村：

夏季或現破紀錄熱浪

報道引述近期研究顯示，巴黎或在奧運期間遭遇長達數週的熱浪，極有可能打破歷史高溫。哥白尼氣候變化服務局（C3S）數據顯示，巴黎今年已渡過有史以來最熱的1月，2月也出現前所未見高溫。

這座沒有冷氣的選手村將容納1.05萬名奧運選手，以及4,400名殘奧會選手。奧運結束後，會改建予一般居民居住，預料屆時約有6,000人入住。

希臘、澳洲及愛爾蘭奧委會均已表明，到時會自資在房內裝上冷氣和風扇， 照顧運動員需要。

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