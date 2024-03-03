萊溫斯基「蛻變」從總統小三到模特兒　夥拍時尚品牌推動投票

美國前總統克林頓（Bill Clinton）與白宮前實習生萊溫斯基（Monica Lewinsky）之間的性醜聞1990年代尾鬧得沸沸揚揚，令外界一看到萊溫斯基的名字就聯想到「總統小三」，事隔20多年後，她不單當上作家、電視劇製作人、推動反欺凌的倡議者，最近更成為時尚品牌的時裝模特兒。



在2024這個美國大選年，美國時尚品牌Reformation在2月底宣告啟動名為You've Got the Power（你擁有力量）的推廣運動，不但是宣傳新的工作服裝系列，也是與非政府組織合作，鼓勵民眾投票，提醒他們擁有投票的力量。

這個推廣運動找來萊溫斯基當上品牌的新面孔，宣傳這一系列的工作服裝。

+ 4

現年50歲的萊溫斯基講述「投票就是讓別人聽到你的聲音，這是民主最重要的方面。」，又指「若你想在接下來4年裏投訴某些事，你必須去投票。」

品牌找來萊溫斯基當模特兒引起傳媒注意，不過美媒更注意到的是萊溫斯基形象的「蛻變」，從22歲擔任白宮實習生，與克林頓發生婚外情以來，萊溫斯基成為知名「總統小三」，沉寂好一段時間，至2012年重回到大眾眼前，出書大談過往經歷，2014年更把自己形象定位成反網絡欺凌的倡議者，形容自己是網絡欺凌的「零號病人」（patient zero，意指首個受害者）。

2021年美劇《美國犯罪故事：彈劾》（Impeachment: American Crime Story）開拍，萊溫斯基更是未有放過機會，成為該劇的製作人。

萊溫斯基如今也是雜誌《名利場》（Vanity Fair）的特約編輯，她表示自己「擁抱」想法，就是可以擁有多面向的職業生涯，未來擬繼續成為關注心理健康問題、霸凌問題的倡議者，更有意推動支持女性的電影計劃。