COLLAR演唱會｜Day被爆秘戀Nathan後首露面　So Ching未有現身

女團COLLAR首個演唱會《COLLAR Crush Live 2024》今日（22日）於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行頭場。COLLAR全員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）在演唱會中以多套性感歌衫上陣騷身材，誠意十足露出纖腰及長腿，並唱出多首團歌代表作，當中分別有《Atypical》丶《Call My Name》、《idc》、《OFF/ON》等等！

COLLAR首個演唱會《COLLAR Crush Live 2024》今日（22日）舉行頭場。（葉志明攝）

勁歌熱舞！（葉志明攝）

另外各成員也有個別演出的機會，而當唱到《Super Medley》環節時，再唱出《到底發生過什麼事》、《高山低谷》和《隔離》等，全場觀眾跟隨大螢幕大字幕合唱。當全體成員唱完《Super Medley》後，她們終於開口說話，並且讀出簡單感謝詞，Marf更一度感動流淚，而Winka表示決定忍住不哭，並自嘲：「我係機械人。」全晚演唱會總共有25首歌，COLLAR以《Chosen Family》作為ending歌曲。

成員Marf說出感謝詞時一度感動流淚。（葉志明攝）

較早前成員許軼（Day）突然被爆出與《全民造星V》的參賽者魏念恩（Nathan）秘密拍拖後，男方曾經動輕生念頭。Day繼事件後在這晚的演唱會首度公開露面，她全晚表現得相當興奮，毫無異樣，露出燦爛的微笑，似乎未受事件影響心情。Day僅在台上對團隊工作人員協助開騷表示感謝，她講道：「多謝AM Team！」

成員Day末受被爆秘戀Nathan影響開騷表現。（葉志明攝）

另外COLLAR在較早前舉行演唱會記招時，被問到會否邀請前成員 So Ching（蘇芷晴）來現場觀看，她們一致表示：「會呀！希望表演都會邀請佢嚟睇，但係都要睇佢時間，最緊要係佢嘅意願。」不過今晚COLLAR演唱會頭場卻未見So Ching的蹤影。