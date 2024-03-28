黎明詩病逝｜與銀行家丈夫離婚再見亦是朋友　為真愛出櫃家人力撐

90年代玉女歌手黎明詩今日（28日）傳出病逝的消息，終年58歲。黎明詩90年代出道就獲得叱咤樂壇生力軍女歌手金獎，當年她迷倒一眾少男少女，不過快就結婚推出樂壇，甚少再於幕前演出。

據知黎明詩積極抗癌大半年，今早於睡夢中離開。（VCG）

黎明詩自1998年與銀行家丈夫Eric Fung結婚後便退出樂壇，可惜婚姻未如人意，兩人於2004年正式離婚。其後黎明詩於2017年「出櫃」直認戀上同性，對於外界迴響比預期大，黎明詩在接受訪問時，表示當時都想不到自己會講出來，更坦言自己並不是做什麼壞事，加上已經過了某個年紀，只想做回自己想做得事。她亦解釋愛並不是性別問題，而是雙方夾唔夾，自己更加不是受了什麼刺激而喜歡同性。

黎明詩90年代初出道便奪得叱咤樂壇生力軍女歌手金獎。（資料圖片）

黎明詩並沒有後悔「出櫃」決定，身邊朋友及家人都替自己開心，而家人的反應最令自己喜出望外。她曾表示家人看到報道後都非常支持，更認為黎明詩人生開心就足夠，不需要理會別人的眼光。

黎明詩於2017年「出櫃」直認戀上同性。（資料圖片）

據知，黎明詩與同性戀人Kelly早於30年前在英國認識，離婚多年後再香港重遇。黎明詩形容跟Kelly好夾亦相處溝通到，她曾笑言Kelly經常聽自己的舊歌。而前夫Eric與黎明詩再見亦是朋友，兩人關係像親人，不時都會相約飯聚及見面，並透露兩人當年是和平分開。