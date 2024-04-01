楊千嬅澳洲悉尼場個唱突然大場變細場　觀眾投訴靚位變大側邊

楊千嬅近月忙於世界巡迴演唱會，早前抽空現身TVB電視城，為歌唱真人騷《中年好聲音2登峯之戰》擔任評判，引起網民熱議。轉眼間她繼續巡唱行程，但即將開騷的澳洲個唱又惹爭議。



楊千嬅連月來忙於世界巡迴演唱會。（IG：@righttrack_culture）

楊千嬅獻唱多首金曲。（影片截圖）

楊千嬅獻唱多首金曲。（影片截圖）

相隔四年楊千嬅再次重啟世界巡迴演唱會《楊千嬅 MY TREE OF LIVE》，23年5月27日於廣州開始，將進行超過五十個國家及城市的演出。日前她已飛到南半球完成紐西蘭奧克蘭演出，4月1號到澳洲墨爾本。至於4月3日悉尼場次剛有所變更，由9,000個座位的場館，一下子轉至僅容納2,500人的細場。

楊千嬅澳紐站演唱會。（官網圖片）

楊千嬅澳紐站主辦方宣布，悉尼場更改場地。（官網圖片）

約演出前一個月，主辦方宣布：「因應製作上的需要, 茲通告楊千嬅悉尼演唱會將由ICC悉尼劇院 (Aware Super Theatre, ICC Sydney) 更改為ICC悉尼的達令港劇院(Darling Harbour Theatre, ICC Sydney)。場館指定的票務團隊Ticketek將會把觀眾現持有的門票重新安排到新場館相應的座位，並通過ezyTicket的形式發送新的達令港劇院門票給觀眾。新座位將根據觀眾所購買的價格類別和購買日期作先後分配。」有觀眾投訴票價最貴達398澳元（約2,032港元），原本是前方正位置，場地變更後被轉到側邊位，相當不滿主辦方編排。