蔡琴極懼光都強忍舞台燈光照射　為咗畀大家望清佢個樣

蔡琴的《好新琴》香港站演唱會尾場昨晚（26日）於紅館舉行，蔡琴台上狀態極佳，表現非常出色，載歌載舞讓觀眾樂而忘返。演唱會中段，她向台下觀眾、歌迷報告近況，爆出她其實眼睛不好極懼光，但為演出，為觀眾看清楚其容貌，忍著被舞台強光照射，當舞台燈熄滅後就會覺得視視模糊，要勞煩工作人員扶返後台，又指自己左右腳都傷了，尤其腳趾公最為嚴重，都變形彎曲，導致她不能再穿上最愛的高跟鞋，再喜歡跳舞都不能再跳，她更大方揭起長裙，露出一對小高踭白短Boot，說最多只可以忍著痛穿這些。不過在舞台上，她仍然是隨音樂跳舞，專業精神贏得大家不斷拍掌支持。

蔡琴的《好新琴》香港站尾場已舉行。(陳順禎 攝)

蔡琴台上狀態極佳，表現非常出色，載歌載舞讓觀眾樂而忘返。(陳順禎 攝)

昨晚唱到《新不了情》時，她知道作曲人Chris Babida （鮑比達）到來，特別台上多謝對方，「很榮幸Chris Babida（鮑比達）在現場，老師你坐那裡？謝謝你。他這首歌太厲害。Chris 你寫這首歌只有四個字可以形容 : 纏綿悱惻！」

蔡琴特別多謝作曲人Chris Babida （鮑比達）到來。(陳順禎 攝)

唱畢首本名曲《你的眼神》後，蔡琴再一次被觀眾熱烈反應牽動情緒感觸落淚，她哭著說45年唱歌生涯中，有風光時亦有低谷，「最谷底一年是爸爸走了，唱片銷量不好，把我列入黑名單，唱片公司不要我了，我不知日子如何過下去，難過了很久，蔡琴唱了很多好歌，做過很多好表演，但好像外間流傳的只有我可笑的婚姻，我要怎麼辦？我在家裡難過很久之後，我決定，我要站起來，再到大家面前。你們每一個人給我的鼓勵我都收到。這個世界上，不是人人像我這麼幸運，沒地方可以像我把難過轉換成能量，正面的舒發出來，把生命的事唱成歌，自己痛過的情感，唱出來讓大家覺得安慰的歌，我回到台上是對的，最重要是你們跟我在一起，那些不離不棄的鼓勵，你知道給我多大的感動及力量！我只想襯這個機會，跟你們說謝謝。」台下掌聲雷動之外，有觀眾大叫她唱到100歲，她即擰頭說「不要！我才不想帶著面具出台。」

蔡琴再一次被觀眾熱烈反應牽動情緒感觸落淚。(陳順禎 攝)

唱到個唱最後一首經典歌《恰似你的溫柔》，她指這歌不是只屬於蔡琴而是屬於大家的。全場觀眾都開手機燈，跟著她大合唱，現場頓變星海。

唱到最後一首歌，全場觀眾都開手機燈，跟著她大合唱，現場頓變星海。(陳順禎 攝)

完騷後蔡琴接受訪問說，非常開心今次演唱會， 主打陪伴是最珍貴禮物的主題，兩晚也看到很多年青人，陪著老人家進場欣賞。說到她的腳傷，她指是沒辦法了，因為問也很多前輩及朋友，都叫她千萬別做手術，因為沒有用。記者讚她，堅強重提失敗婚姻，更鼓勵觀眾，她謙說自己不是堅強而只是道出內心的真實感受：［我67歲了，沒什麼好怕， 我只是把那時侯真正的心情跟大 分享。我的婚姻是被背叛，但早年內地報道錯了，說我一要開始就是帕拉圖式，神經病嗎？當然沒這回事，後來更愈傳愈誇張，成為一個笑話，最難過時侯，令我覺得自己努力唱歌多年，好像什麼都沒有了，只餘下不實的八卦，一個人在家好難過。後來我想，我愛自由，是個有自主能力的獨立女性，我不是女性主義者，對男人不是很兇，我有才華有觀眾，所以我覺得應站出來唱歌，不可再沉溺於悲傷中。在歌中我找到正能量，並且可以用歌聲安慰別人。」

完騷後蔡琴接受訪問說，非常開心今次演唱會。(陳順禎 攝)