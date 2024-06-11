陳奕迅打波中暑暈倒受傷深至見骨縫30多針　宣佈重慶站演唱會延期

原定於2024年6月14-16日、21-23日於重慶舉行六場 Fear and Dreams世界巡迴演唱會的陳奕迅(Eason)，昨日公佈因在港打網球中暑，暈倒後受傷逢逾30針，個唱需要延期。



陳奕迅正在內地舉行巡唱。（資料照片)

陳奕迅正在內地舉行巡唱。（資料照片)

據Eason經理人甘菁菁(Lisa)表示，Eason昨天下午在港於室外打網球，昨日天氣非常晧熱，打完波後不幸中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷。意外發生後Eason立即被送院診治，由於腮骨出現骨裂、下巴傷口深至見骨，一共需縫30多針。下巴的傷口及腮骨需時間復原，醫生估計最少需要休息三星期，所以重慶站的演唱會無法如期舉行，需延期至2025年。有關延期和補償安排，重慶站主辦方上海觀渼文化傳播有限公司，將盡快作出安排，請大家密切留意主辦單位的公佈。

陳奕迅正在內地舉行巡唱。（資料照片)

問到Eason目前情況， Lisa 表示，大家不用擔心，他是情況穩定，留院接受治理當中，專科醫生為他縫合傷口後，表示情況非常理想，日後下巴應該不會有明顯疤痕，也不會影響他唱歌。目前只是希望癒合得更好，所以要暫停講話及進食48小時，待傷口修復，此外亦需要一段時間令骨裂的部份癒合。

EASON陳奕迅打完波後不幸中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷，腮骨出現骨裂、下巴傷口深至見骨，一共需縫30多針。

EASON陳奕迅打完波後不幸中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷，腮骨出現骨裂、下巴傷口深至見骨，一共需縫30多針。

至於Eason的心情，Lisa直言，「受傷後，他心情很是複雜，意外無人可預料，但知道去不到重慶也不開心，怕歌迷擔心自己，又怕他們失望。目前他只得聽從醫生吩咐，希望盡快可以康復。而Eason的家人也一直在醫院陪伴及照顧他，所以請大家不用太擔心，給予時間讓他好好休息，相信他很快可以康復跟大家見面。」