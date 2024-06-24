十大中文金曲｜優秀流行歌手獎4位歌手冇到　呢個獎缺席率達100%

港台舉辦的《第45屆十大中文金曲》昨晚（23日）於九展舉行，是晚頒發了「十大中文金曲獎」、「全球華人至尊金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」及「最優秀流行男/女歌手」、「最有前途新人」、「優秀流行華語歌曲獎」等獎項，亦有不少歌手列席。

港台舉辦的《第45屆十大中文金曲》今日（23日）於九展舉行。(節目截圖)

當然，亦有不少的歌手沒有到場領獎，包括有奪得「最有前途新人」優異獎的Nancy Kwai，「優秀流行歌手大獎」的AGA江海迦、魏浚笙、陳柏宇、炎明熹，「十大中文金曲獎」的張敬軒、魏浚笙、陳柏宇。單單優秀流行歌手一獎就已經有4位歌手缺席頒獎禮。

有不少的歌手沒有到場領獎。(節目截圖)

包括有奪得「最有前途新人」優異獎的Nancy Kwai，「優秀流行歌手大獎」的AGA江海迦、魏浚笙、陳柏宇、炎明熹，「十大中文金曲獎」的張敬軒、魏浚笙、陳柏宇。單單優秀流行歌手一獎就已經有4位歌手缺席頒獎禮。(節目截圖)

包括有奪得「最有前途新人」優異獎的Nancy Kwai，「優秀流行歌手大獎」的AGA江海迦、魏浚笙、陳柏宇、炎明熹，「十大中文金曲獎」的張敬軒、魏浚笙、陳柏宇。單單優秀流行歌手一獎就已經有4位歌手缺席頒獎禮。。(節目截圖)

包括有奪得「最有前途新人」優異獎的Nancy Kwai，「優秀流行歌手大獎」的AGA江海迦、魏浚笙、陳柏宇、炎明熹，「十大中文金曲獎」的張敬軒、魏浚笙、陳柏宇。單單優秀流行歌手一獎就已經有4位歌手缺席頒獎禮。(節目截圖)

包括有奪得「最有前途新人」優異獎的Nancy Kwai，「優秀流行歌手大獎」的AGA江海迦、魏浚笙、陳柏宇、炎明熹，「十大中文金曲獎」的張敬軒、魏浚笙、陳柏宇。單單優秀流行歌手一獎就已經有4位歌手缺席頒獎禮。

當中更一個獎是全部人都沒有出席，就是「優秀流行華語歌曲獎」，當中金獎的張學友、銀獎的五月天（feat.告五人）及銅獎的劉德華都沒有出現。由主持人在台上讀出得獎名單，再加播放一小段音樂做代表，場面極為尷尬。

當中金獎的張學友、銀獎的五月天（feat.告五人）及銅獎的劉德華都沒有出現。(節目截圖)