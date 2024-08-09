瑪姬尹光合唱《絲打天花板》 Rap盡中女心聲感激前輩提攜

去年底瑪姬舉行首個個唱時技驚四座，大家均讚譽她是被主持工作耽誤了的歌手，當時她推出個人單曲《重頭感覺》同樣獲得一致好評，今年她再接再厲，夥拍前輩兼好友尹光 Rap 盡中女心聲，合唱全新作品《絲打天花板》。

這首《絲打天花板》籌備接近兩年，瑪姬表示感激光哥一直對她的提攜：「前年疫情期間，《環星音樂》邀請我在他們主辦的網上節目擔任主持，兼唱兩首歌，當中有一次光哥係表演嘉賓，節目完畢後佢走過嚟我身邊鼓勵我，話平時淨係聽我講嘢，估唔到原來都唱得吓。」未料光哥竟然即場跟環星娛樂老闆張國林提議他和我二人開 live，瑪姬直言當時真受寵若驚：「我非常多謝光哥對我的賞識，我即時提議不如我倆出首合唱歌，因為近年常常看到他和很多後生仔合作，但後生女則較少！意想不到的是光哥和張生一口答應，還問我對這首合唱歌有什麼想法，真的很多謝他們給予我機會。」

瑪姬大膽建議和光哥一起 Rap 盡中女心聲，開會時更拋出多個與中女有關的詞語給填詞人參考，包括歌詞中出現的「魚尾紋」、「做HIFU」、「雪卵」等，瑪姬相信一眾絲打們聽到會有共鳴。

尹光坦言曾經擔心過瑪姬要顧及平日做主持的斯文形象，Rap 歌可能會有難度，結果入錄音室聽到瑪姬 Rap 歌後，他立即釋除所有疑慮，並大讚瑪姬可塑性高：「估唔到瑪姬錄音同拍MV都可以完全豁出去演繹，啲歌詞又長又密，佢都可以 Rap 得咁清楚，果然口齒伶俐。」今次《絲打天花板》 MV 花了十多小時拍攝，瑪姬大讚光B全程精靈活潑、毫無倦意，表示之後希望能跟光哥學習打乒乓球鍛鍊體力，為即將於 9 月 30 日在麥花臣場館舉行的第二次個唱做好預備。