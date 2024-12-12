Selena Gomez曬巨型鑽戒宣布訂婚　曾苦戀Justin Bieber最轟動

童星出道的Selena Gomez推出過不少Hit爆歌曲，所主演的喜劇《破案三人行》（Only Murders in the Building）亦大受歡迎，不過外界對她的感情生活最為關注。今日（12日）Selena就宣布與音樂人男友Benny Blanco訂婚！

Selena宣布與音樂人男友Benny Blanco訂婚。（IG圖片）

曬巨型鑽戒。（IG圖片）

恭喜！（IG圖片）

Selena今日下午在IG上載巨型鑽戒照片分享喜悅，並留言寫道：「forever begins now..」。而男友Benny亦有留言表示：「咪住先，這是我的妻子」，非常甜蜜。有大批粉絲看到照片後，都湧入Selena的帖文留言送上祝福。

Selena Gomez與男友拍拖不足1年宣佈訂婚。（IG圖片）

兩人經常高調曬恩愛。（IG圖片）

Selena曾表示Benny給予自己很多愛。（IG圖片）

在跟Benny拍拖前，Selena曾於多位男神拍拖，包括Nick Jonas、Taylor Lautner、The Weeknd等，而當中最為人熟悉的，就是跟Justin Bieber轟動一時的戀情。Selena與Justin自2010年開始拍拖，當時兩人被外界形容為樂壇金童玉女，不過經過多年來的離離合合，兩人最終在2018年結束8年情。分手4個月後，男方竟然與Hailey Bieber閃婚，同時間Selena卻因紅斑狼瘡及輿論的精神壓力，開始接受心理治療。