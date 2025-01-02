叱咤2024︱馮允謙輸俾Ian連失三獎　網民轟不公：唔跟播放率早講

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》昨晚（1月1日）於亞博舉行，事前聽眾已統計過全年播放率，馮允謙（Jay Fung）以485遙遙領先，僅隨其後的陳卓賢（Ian）播放率則為412，Jay Fung攞「至尊歌」及「男金」理應實死冇黐牙。雖然他最終亦眾望所歸獲得「至尊歌曲」獎，但後來司儀森美卻宣布「唱作人金獎」、「男歌手金獎」都是陳卓賢（Ian），而Jay Fung兩個獎都是銀獎，就連在之後的至尊大碟獎，其專輯《EMO》也輸了給陳卓賢的《Interlude》，大量網民替他不值，洗版為他抱不平，認為Jay Fung被打劫。

Jay Fung原本被視為「男金」大熱，但他最終卻飲恨得「男銀」。（梁碧玲攝）

Ian連奪男金及唱作金大獎。（梁碧玲攝）

（梁碧玲攝）

網民在討論區及社交平台出Post，他們覺得Ian不是不好，今年亦有很多好作品，但計數據Jay Fung確實是勝過Ian。他們留言：「叱咤逼害馮允謙！」、「今年男歌手算唔算叱咤史上最誇張嘅一次調獎？」、「造馬造到傻」、「到底Jay Fung得罪商台啲咩？唔跟播放率派，你早講啦！」、「已經唔知第幾年睇Jay Fung拎銀」。

網民仔細統計過Jay Fung及Ian播放率，認為Jay Fung在數據上確實是領先，但最終三個大獎都成為Ian囊中物。（網上圖片）

由於Ian攞獎時多謝好友兼大前輩張敬軒，表示：「2022年嘅時候，張生拎咗男歌手金獎，應該冇記錯，然之後佢有一晚佢就打俾我，佢話『有啲嘢要俾你』，我話吓有咩要俾我？跟住佢俾咗個佢嗰年攞個男歌手金獎俾我，佢就同我講『你擺喺屋企，我相信有一年你可以攞到男歌手金獎，攞到就俾返呢個獎俾我』，我今晚返去就即刻攞返俾你。」

加上他攞獎時鏡頭特地影去頭號粉絲文化體育及旅遊局局長羅淑佩，有網民甚至說：「Ian有羅淑佩同張敬軒兩個強勁後台幫佢搶獎，JF應該唔會有運行。」就連Ian Fans Hellosss都覺得商台做法連累Ian被鬧，指他得獎時，鏡頭特地影去羅淑佩，使他「就算真係憑實力攞都會被群嘲……搞到人哋好似攞到任何成果都係靠無啦啦有個做官嘅fans」。

大量網民開Post替Jay Fung感不值。（Threads）

大量網民開Post替Jay Fung感不值，覺得是「調獎」。（Threads）

大量網民開Post替Jay Fung感不值。（連登討論區）

大量網民開Post替Jay Fung感不值。（連登討論區）

大量網民開Post替Jay Fung感不值。（連登討論區）

大量網民戥Jay Fung唔抵。（Threads）

大量網民戥Jay Fung唔抵。（Threads）

大量網民戥Jay Fung唔抵。（Threads）

大量網民戥Jay Fung唔抵。（Threads）

大量網民戥Jay Fung唔抵。（Threads）

雖然Jay Fung一向都很謙虛，對獎項亦不算有野心，但由於頒獎禮前他呼聲甚高，他邀請了家人從海外飛返香港觀賽，網民就說：「想像唔到佢會幾咁失望，佢仲特登搵咗媽媽飛返嚟睇佢，點解要咁對個咁好咁努力嘅人？」寰亞旗下社交平台「橫間道」亦直擊Jay Fung返後台一刻，雖然他口講：「好感恩！」但網民就表示睇得出他明顯不開心，替他感到可惜。