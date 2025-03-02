謝霆鋒演唱會2025｜加場門票Trip訂票9大攻略！座位表+連結

謝霆鋒演唱會2025香港｜謝霆鋒早前就宣佈2025年加開4月24日一場，Trip.com分佈了謝霆鋒【加場限量演唱會套票】詳情。請看謝霆鋒演唱會2025最新香港站門票價錢、開售日期、演出時間等詳細資料。

謝霆鋒演唱會2025香港啟德｜Trip.com發售資訊

Trip.com 發售攻略

Trip.com 今次發售的【加場限量演唱會套票】，除了門票，還包括了限量版「謝霆鋒 VIVA LIVE 2000」黑膠唱片(價值:HK$790)。

發售日期：2025年3月5日早上10時

發售加開演次：4月24日晚上7時30分

門票價錢：HK$1380 (演唱會套票HK$2,290起) / $1180 (演唱會套票HK$2,090起)

優先發售網址：Trip購買連結

1.只限於Trip APP手機程式購買

2.門票每張需要$120手續費

3.不設揀位

4.不設退款

5.可接受紙本及電子發票

6.紙本門票需要在4月1-26日到永安旅遊沙田連城廣場店取

7.門票是不記名的

8.成功購票後不可更改時間

9.先開「開售提醒」

謝霆鋒演唱會2025Trip連結

謝霆鋒演唱會2025香港｜座位表

謝霆鋒演唱會2025香港座位表

謝霆鋒演唱會2025｜優先訂票資訊（已完結）

1.Trip.com 優先發售攻略（已完結）

優先發售日期：24/1/2025 10am – 26/1/2025 11:59pm

優先發售網址：Trip購買連結

1.只限於Trip APP手機程式購買

2.門票每張需要$120手續費

3.不設金揀位

4.不設退款

5.可接受紙本及電子發票

6.紙本門票需要在4月1-26日到永安旅遊沙田連城廣場店取

7.門票是不記名的

8.成功購票後不可更改時間

9.先開「開售提醒」

2.Trip.com 優先發售門票（已完結）

a.門票

價錢:HK$1500(坐/企) */HK$1300 / HK$1100 / HK$800

-每張已包括$120的手續費

-需憑「電子入場憑證」領取及使用門票

b.旅遊套票

價錢:HK$1900(坐/企)* /HK$1700 / HK$1500 / HK$1200

-每張套票都包括了「3小時國際機場離境環亞機場貴賓室」

*坐位適用於6歲或以上/企位適用於12歲或以上及身高1.4米人士

2.滙豐信用卡獨家優先訂票（已完結）

優先訂票日期：22/1/2025 12nn – 23/1/2025 11:59pm

優先訂票熱線：3761 6515（22/1/2025 12nn-7pm 及 23/1/2025 10am-7pm）

演唱會票價：HK$1380 /HK$1180 / HK$980 / HK$680

*HK$1380門票提供企位及坐位，其他票價只提供坐位

謝霆鋒演唱會2025｜公開訂票資訊

門票由2025年2月19日中午12時起於Cityline公開發售

電話購票︰2111 5333

網上購票︰www.cityline.com

節目查詢：2835 6688

查詢網址：www.eeg.zone

謝霆鋒演唱會2025將於4月25至26日在啟德主場館開兩場

這次霆鋒的演唱會海報選址直接於啟德主場館拍攝，據知連他的新歌MV也於啟德主場館場內拍攝，預早帶大家感受一下這個新場地。歌迷等足25年，拍海報的Teaser一齣，不少歌迷隨即瘋狂留言，「等足25年終於等到！」「有生之年終於等到你！」「一定要撲到飛」。

片段先影住謝霆鋒行出場的背影。（IG@chefnicookies）

謝霆鋒上次在香港開大型個唱，已數到2000年紅館的《Viva Live謝霆鋒演唱會》，當時他更是最年輕登上紅館舞台開騷的男歌手，且一口氣開了六場。雖然其後他都有去其他場地開音樂會，但以個人演唱會來說，就未有紅館般大規模。

謝霆鋒上次在香港開大型個唱，已數到2000年紅館的《Viva Live謝霆鋒演唱會》，當時他更是最年輕在紅館開騷的男歌手。

歌迷這些年來一直催謝霆鋒開騷，就連王雙駿都叫大家幫手催嚇，笑指連「拉姑」狄波拉試過催他開騷都冇用。霆鋒一向多瓣數，又曾表示不想再做跟過往一模一樣的事，要物色適當場地才會考慮，而如今終於落實在啟德主場館開演唱會！