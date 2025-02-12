P1X3L全力支持《造星6》　三子妙論YT盼唱片公司進步

P1X3L 今早（12日）出席珠寶店活動，情人節將至，Marco 表示會約媽媽一起過，而另外兩位兄弟則會與5G成員一齊過，問到Marco有沒有信心今年「零的突破」拍拖，他表示要「感受感受」，暫時感覺良好。

P1X3L 今早以白馬王子造型出席活動。（葉志明攝）

P1X3L 今早以白馬王子造型出席活動。（葉志明攝）

提到早前YT大哥周殷廷續約唱片公司條件之一，是想全公司一起進步，身為同門的P1X3L會否因而受惠？Phoebus 表示十分贊成YT大哥的想法，而George 似乎未睡醒，反問「邊間公司？」其後才表示「觀察緊、觀望。」Marco補充表示自己都是公司員工，要一起進步，而唯一可以進步的就是自己。「控制唔到佢哋，只係控制到自己，應該話我哋唔強求人進步，只可令自己進步。」三子透露有訴求會先找YT大哥，但大多時都是聽多過講，George更笑爆表示：「每次佢一講嘢就講好耐。」暗示對方長氣。

P1X3L全力支持《造星6》。（葉志明攝）

《造星6》公開招募，問到三子會否推薦朋友參加，Marco 即落閘拒絕Manson參加，但會向朋友埋手，George 在旁陰陰咀笑，他解釋是因為想到Manson 表演的情景。問到會否怕《造星6》出現，分薄工作機會，Phoebus 表示：「搞比賽個風氣會好，由第一屆可能無咁多人想發展唱歌跳舞，但多咗比賽就會提供咗機會，我哋3個都係呢度出嚟，我哋都飲水思源，呢個比賽搞我哋一定支持。」

三子未送過飾物畀媽媽，George 口快快話送話Uniqlo，十分好笑。（葉志明攝）

Marco。（葉志明攝）

George。（葉志明攝）