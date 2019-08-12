眼疾貓一出街即慘叫！貓奴歌手向寵物溝通師求助　故事背後有洋蔥

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台灣女歌手郭修彧去年到動物之家領養喵星人「Jabba」，因貓患有先天性眼疾，不只眼睛較小，眼皮還會內翻，受此影響日日落淚，不停用腳抓眼睛周圍，臉頰因此潰爛，她說：「我不會跟着牠哭，牠這麼辛苦，我哭也幫不了牠，我覺得自己要冷靜點，一定有醫師可以幫忙。」

郭修彧去年到動物之家領養喵星人「Jabba」（IG@shioyee）

只是當Jabba發現要被她帶出門時，舉止會變得焦慮無比，叫聲如同像要被殺掉一般的悽慘，一度嚇到路人，她說：「後來牠慢慢習慣那段路程，沒有那麼掙扎。」期間她找寵物溝通師諮詢，想找出Jabba害怕出門的因素，對方告訴她：「牠怕妳把牠給別人，因為牠只想擁有妳、跟妳在一起，不想跟別人。」讓她很是心疼。

她離鄉背井在台發展，有了Jabba陪伴，親人不時隔空打氣，有感而發創作一曲〈疊羅漢 〉送給家人及老闆戴佩妮，收錄於新專輯內。此外她的大哥患有自閉症，二哥郭修篆以自身經驗執導電影《光》，主題曲〈抽象圖〉由郭修彧譜寫，她說：「他們都很疼我，大哥身為自閉症患者，他們不太關心人，有時候會突然關心我的近況，那時候會感動到無法言語。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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