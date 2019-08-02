黎明12月接棒郭富城登台北小巨蛋開騷　細數四大天王「攻蛋」記錄

「四大天王」郭富城、張學友、黎明、劉德華在華人地區享有極高知名度，郭富城將於中秋節四度登上台北小巨蛋舉辦「舞林密碼」巡演，黎明31號宣布接棒，將在12月14日首度站上小巨蛋舞台開唱，這也是他在台灣的第一場大型個唱。

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黎明1990年出道，影歌視三棲發展，24年前在台灣Hard Rock舉辦2場小型演出，如今邁向出道30周年之際，他宣布在台舉行「黎明Leon Metro Live 2.0演唱會」，內容有別於之前的版本，將會全新升級，搭配全新編排的歌曲及舞蹈，華麗舞台會讓觀眾感受到如同置身霓虹都市的真實感。

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他的小巨蛋處男Show讓台灣歌迷期待萬分，而據攻蛋紀錄來看，四大天王當中以張學友的成績最輝煌，不單只是第一位在小巨蛋演出音樂劇的歌手，12年來共在小巨蛋舉行20場演唱會，去年他以「A CLASSIC TOUR 學友.經典」世界巡演二度重返小巨蛋，累計演出12場，成為第一位在小巨蛋以四面台開唱最多場次的海外歌手。不僅如此，張學友又創下共計233場、總觀眾人數逼近4百萬人次的紀錄，再次突破自我。

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天王劉德華同樣多棲發展，於2008、2013年陸續攻蛋開唱，去年在香港展開最新一輪的「My Love Andy Lau」世界巡演，原本申請今年10月檔期，但被台北市文化局以「檔期太長」為由拒絕。若當初過關，今年即可見到3位天王接連攻蛋，對此劉德華所屬台灣映藝回應：「我們會繼續申請其他檔期，希望能早日在台灣演出。」

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