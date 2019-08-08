【謝安琪演唱會】購票難度再增加　網民：打通電話難過中六合彩

今日謝安琪《kay isn’t me. Live 2019 演唱會》正式公開售票，繼2016年的《拾回 謝安琪 數愛世界巡迴演唱會》後，阿Kay事隔3年未有再紅館個唱。今次連開四場，當然就如預期當中難撲飛。進入城市售票網看看座位表，今次紅館騷約有過半數位置也是內部認購及優先訂飛的門票，購票難度自然大增。不少樂迷亦雙管齊下，嘗試同時在網上及透過電話購票，但多番嘗試後不果。

由於優先訂票分兩輪，今次公開售票的數量明顯較少。 (網絡擷圖)

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今早9時50分開始，不少網民已嘗試登入城市售票網。而今次售票網亦盡明顯比以往做足準備，進入網站前已開始為分別購買《kay isn’t me. Live 2019》及《容祖兒Pretty Crazy演唱會》的樂迷作分流，記者多次嘗試進入謝安琪門票的售票分流也未能成功。

深信唔少網民都停留咗喺呢個頁面一段時間。 (網絡擷圖)

約一小時後記者成功進入網站，在以往的情況下，能做到這一步離完成購票已算是成功了一半。不過今次不少樂迷也遇上同一問題，便是進入選擇票價及門票數量的程序時，一直也未能配對到位置。以10月12日的場次為例，即使系統顯示仍有門票，記者嘗試購買兩張$680的門票，也未能成功，系統告知所選票區的尚餘座位正由其他顧客選取，暫時未能提供，亦意味著不少人在付款頁面內未完成購票程序。記者足足嘗試了兩小時還是未能成功，最後只能放棄。