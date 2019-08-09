天堂鳥回歸樂壇推新歌《重新》　冒死拍MV要簽生死約

天堂鳥淡出大眾視線好一段日子，8月8日正式回歸香港樂壇大展拳腳，推出最新派台歌《重新》。歌名亦正好呼應了「蛻變」的主題。新歌的創作班底一新一舊，作曲、編曲及監製是合作無間的葉澍暉，至於填詞則找來首次為他們揮筆的梁栢堅。

組合天堂鳥（左起：Lincoln、Gordon、Tyrese）回歸樂壇，推出新歌《重新》。

天堂鳥今次擺脫初出道小鮮肉的形象，曲風比較成熟而又節拍強勁，正好讓天堂鳥展示成熟男子氣概的一面。新歌MV由相識多年的舞蹈知己KITT執導，這是雙方首度以這種形式在MV中合作，排舞師則由LaiDee 友情擔任。

MV拍攝當日縱然遇上狂風暴雨，也阻擋不了他們的堅毅決心，撲熄不到他們堅強意志。三人迎難而上，奮力忘我勁跳勁唱，為了趕在凌厲颱風到來之前完成拍攝，整個團隊也團結一致瘋狂拼勁地工作，只為出來可以達到完美境界，結果眾志成城終於在狂踩30小時後完成拍攝。

天堂鳥和製作團隊冒死拍攝MV，幸好最後平安無事！

除了要克服惡劣天氣，原來三子更要冒死拍攝，MV其中一幕在廢墟拍攝，由於廢墟有倒塌的危機，拍攝前大家更要簽生死狀。攝製團隊為了更佳視覺效果，都甘願冒着大風險也要選擇這個場景，幸好出來效果令人驚喜，不枉大家千辛萬苦涉險完成拍攝。