【悲觀生物學】容祖兒新歌MV暗含彩蛋　彭秀慧向黃偉文致敬

容祖兒（Joey）早前推出全新廣東歌《悲觀生物學》，原來MV中暗藏彩蛋，導演彭秀慧在祖兒以前MV中精選出一些「愛情遺物」，放進今次新歌MV，作為祖兒和填詞人黃偉文（Wyman）合作二十周年的一個紀念小禮物。

彭秀慧在Joey的新歌MV中加入很多她過去MV中出現過的物件，向 Joey 和 Wyman 合作二十周年致敬。（EEG）

彭秀慧在構思MV時，嘗試找回Wyman所寫過的情歌MV中的一些物品，然後擺入去《悲》MV間屋入面。她於祖兒的《 樂觀》、《借過》、《牆紙》、《16號愛人》、《痛愛》、《天窗》、《花千樹》及《呼天不應》八首歌的MV中挑選出多件「愛情遺物」，她說：「我睇番晒之前Wyman寫俾祖兒所有歌嘅MV，睇吓有乜嘢適合放入今次嘅場境。現場準備咗多過而家出街見到，而大家睇到嘅十二件，我冇特別細分，好似其中一幕整早餐，砧板、青瓜、蕃茄、雞蛋，我當做一件事咁睇；衣車同盆栽，其實都係一件事。」

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彭秀慧表示在搜集「遺物」方面非常困難，因為橫跨年代太過久遠，「二十年喎！《痛愛》嘅衣車，我哋真係好努力用各種方法去搵番嗰個型號：二手、夜冷舖，甚至清水灣片廠嘅道具儲物庫都搵唔到。」拍攝時，由於衣車機位角度都要跟番《痛愛》，祖兒睇番《痛愛》 MV時忍唔住大叫：「嘩！二十年啦！」另外，彭秀慧亦找上《小日子》MV導演，問對方有沒有當年拍攝時留下物件，沒料到被對方秒殺：「個MV喺台灣拍。」十分搞笑。