【天氣之子】編曲比作畫更精細　聽新海誠電影配樂仿似置身場景中

「隱約雷鳴，陰霾天空，但盼風雨來，能留你在此。」首次知道新海誠對雨水有著謎樣情意結的，便是在2013年作品《言葉之庭》當中。透過《萬葉集》中的一句短歌、一場纏擾不清的梅雨季，道出了15歲男生和27歲女生之間似愛非愛的情感。 六年後，新海誠又推出《天氣之子》，又是一場擾人不清的雨季，不過今次卻引發出災難性的現象，亦因而令男主角森島帆高與女主角天野陽菜結下不解之緣。這裡不劇透太多，不過兩套動畫電影皆以雨水作主軸，新歌誠在配樂及主題曲上明顯花了不少功夫，讓音樂聽起來也有雨水的感覺。以下為大家介紹一下屬於新歌誠的「雨水歌單」。

近日新海誠作品《天氣之子》上映，不但作畫精細，連配樂都一絲不苟。 (《天氣之子》劇照)

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《Rain》 - 秦基博

新海誠作品中，第一首與雨水有直接關係的歌曲，大概便是秦基博的《Rain》。出自《言葉之庭》當中的主題曲，此曲分為原版及電影裡的加長版。就是由這首歌開始，大家不難發現，新歌誠特別喜歡以鋼琴聲來代表雨點的「滴滴塔塔」，顯得雨水特別溫柔。

尤其在《Rain》的電影加長版裡，特意用上了一個2分48秒的前奏作鋪墊，單是聽著樂器聲音已描述出場景裡的狀況。由初期的純鋼琴，漸漸把結他的勾弦加入更豐富的層次，代表著雨水逐步變得綿密，之後再加入小提琴去表達出整個環境的大氣氛，前奏尾段再加速，讓人幻想到逐漸放晴的天氣。這亦正正與電影當中起歌的情節不謀而合。

《愛にできることはまだあるかい》 – RADWIMPS

繼《你的名字》後，新海誠再度邀請樂隊RADWIMPS包辦《天氣之子》的配樂。而作為電影主題曲，《愛にできることはまだあるかい》亦是一首配在下雨天的歌，一開首琴音的襯托出主音的無力感，亦乎合電影中的情景。值得留意的是，在背景音樂裡加入了很輕聲的電子音，去強調場景中的雨點大小，之後又再逐步先後加入結他及小提琴。

《グランドエスケープ》 – RADWIMPS Feat. 三浦透子

電影中也有幻想力較強的情節，在兩位主角被雨點包圍的場景中，便出現了這首《グランドエスケープ》。又是以密密的琴音混雜在電子音裡，仿似主音也被雨點包圍著全身。特別在歌曲的脈絡非常清晰，但電子音卻是不規則地加進編曲當中，亂中有序。

《大丈夫》 – RADWIMPS

除了明顯描寫雨水場景的歌曲，電影中亦有一些醞釀情緒的作品。就如RADWIMPS親自主唱的《大丈夫》，正好是故事中正在醞釀一場大風暴的配樂，在前奏聽到除了樂器以外，還刻意加上一些風聲，副歌的編曲亦造得特別華麗，在風雨欲來的時候一口氣爆發。

《祝祭》 – RADWIMPS Feat. 三浦透子

雨水之外，其實電影有不少場景也在形容雨後放晴的情景。於是在女主角不停為他人祈禱放晴時，便播出了這首《祝祭》。典型的J-Rock作品，以電子結他彈出節奏明快的開首，配上三浦透子通透的聲音，令這套過半數情景也處於大雨中的《天氣之子》增添了不少活力。