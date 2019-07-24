【天氣之子】開畫3天即破《你的名字》紀錄　票房大收16億日圓

日本動畫導演新海誠3年前以《你的名字。》在日本創下250億日圓（約18億港元）票房壯舉，人氣衝出亞洲，橫掃歐美，成為當今最舉足輕重的動畫導演。上週五（7月19日）新海誠導演全新作品《天氣之子》（天気の子／Weathering With You）於日本全國大規模公映，《天氣之子》即破《你的名字。》開畫人次！

《天氣之子》開畫3天即破《你的名字》紀錄。（劇照）

《天氣之子》開畫僅3天，入場人次已錄得高達 1,159,020人次，比起《你的名字。》更多出2成，票房更高收16億4,380萬9,400日圓（1億1,871萬7,394港元），為《你的名字。》首3天票房的128.6%，因此有分析家估計《天氣之子》最終將會打破《你的名字。》的累積票房紀錄，新海誠會再開創更驕人的成績。

帆高隻身一人離家出走到東京，辛苦到找了一份工作，偶遇上陽菜。（《天氣之子》劇照）

據日本一般社團法人共同通訊社（簡稱共同社）報導，首批日本觀眾觀後感極佳，在訪問好些觀眾都有不同感受。在鐵路公司上班的小田原溪太（26歲）：「能將東京都心的大樓、天空等身邊的風景描繪得如此美麗，唯有新海導演了。」而正在學習動畫的專門學校學生橋本巧（20歲）：「開始就哭了。包含了向過去作品的致敬，我想會讓忠實粉絲也心情激動。」《天氣之子》將於8月8日香港上映，近日日本品牌Uniqlo更會推出《天氣之子》的UT聯乘系列，吸引粉絲。

帆高和陽菜的愛情遭到極端天氣的左右，兩人最終的結局會點呢？（《天氣之子》劇照）

《天氣之子》講述人類踏入了天氣狂亂、氣候劇變的時代，離家出走到東京的少年帆高：「很想試試在那光芒之中前行！」更好不容易找到一份工作，為一本古怪的「神秘學雜誌」寫稿，生活孤單貧苦。連日的滂沱大雨，似是來映襯帆高的失落，終於一天他遇上了擁有異能的少女陽菜，她和弟弟相依為命，個性堅強、開朗，不過她卻隱藏一個重大秘密，每當她說：「現在開始天晴了！」雨便會漸漸停下來，美麗的陽光灑落街上，原來她擁有着讓天空放晴的異力，不過帆高和陽菜兩人的愛情卻遭到極端天氣的左右，他們決定為自己尋找求生之路，戲中更會為你揭露：「只有我和她知道，這個關於世界的秘密。」

更多《天氣之子》劇照：

+ 8 + 7 + 6

《天氣之子》預告