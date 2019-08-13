草蜢成軍34年蔡一傑首開個人音樂會　女歌男唱挑戰高音域

蔡一傑與蘇志威及親兄蔡一智所組成的經典唱跳組合草蜢已34年，曾唱過大大小小不同的演唱會，卻從未開過個人騷，等待多年，終於迎來《蔡一傑個人音樂會ONEDERFUL LIVE》，一連三場將於10月26日至28日在伊利沙伯體育館舉行。

今次音樂會名字《ONEDERFUL》，發想自蔡一傑去年推出的日文歌曲《One》。（葉兆康攝））

蔡一傑今日於海洋公園萬豪酒店宣布消息，大會安排在他出場前先播放6位好友祝福VCR，分別有伍詠薇、楊千嬅、小儀、關心妍、王菀之及鄭欣宜，她們都表示期待看到打扮得風騷妖艷的蔡一傑，在台上勁歌熱舞。雖然感激好友祝賀，但蘇一傑表示她們的期待將落空，因為今次的表演取名為音樂會，顧名思義是想以音樂為先：「今次冇珠片、冇跳舞，希望大家可以感受到深情嘅蔡一傑，可以聽到蔡一傑嘅音樂世界。」同時透露，今次音樂會將邀請到12個音樂人上台合作，交流音樂：「呢12個人有一半係以前成日同我周圍去做演唱會，另一半係未合作過、但我好欣賞佢哋嘅。咁當中有結他手，又有和音，其實好多和音我都識佢哋，佢哋係幫過好多大粒嘅歌手，好似林憶蓮呀、張學友唱過，以前我哋有機會合作，所以想借呢個機會，所以呢12個人嘅名單都係由我親自挑選！」

在日本涉谷多個地區，也放置了宣傳今次音樂會的廣告版。（葉兆康攝）

連番強調是次「音樂會」而非「演唱會」的蔡一傑在接受訪問時再透露，今次音樂會歌單終於在多番討論和掙扎下完成，更表示當中有一半歌曲會翻唱其他女歌手的作品。被問到為甚麼只挑選女歌手歌曲，他回答：「因為女歌男唱係有一個新鮮感，而且有好多女歌嘅音域都好過㗎嘛，所以就係考驗蔡一傑嘅時候。而，我會接受呢個考驗嘅！」