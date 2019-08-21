【花椒之味】演唱主題曲《好好說》　鄭秀文：男人真係嚟自火星！

今年Sammi鄭秀文可說是相當忙，剛完成一共13場的紅館演唱會，又即將推出三部電影作品，包括將於9月上映的《花椒之味》，以及未有上映日期的《聖荷西謀殺案》和《午夜慢車》。而今次《花椒之味》的主題曲《好好說》，自然也是由擔任女主角的Sammi主唱。

《花椒之味》即將上映，主題曲《好好說》則由女主角鄭秀文負責演唱。 (資料圖片)

《好好說》MV昨日出爐，今次歌曲班底相當有驚喜，除了監製蔡德才外，不論作曲填詞編曲，我們也可以看見The Bright Lights這個較年輕的名字。樂隊The Bright Lights成員平均年齡在30歲以下，主音Tonyi伍棟賢為《好好說》作曲填詞，而團員則負責編曲。當然，一隊年青樂隊能為天后包辦電影主題曲，原因是《花椒之味》的導演兼編劇麥曦茵正是他們的良師，從樂隊出道開始的每一個MV，皆由麥曦茵執導。不過正是這種誤打誤撞，才有機會讓樂迷看見今次的新火花。

電影聚焦在都市人的情感當中，而歌曲亦一樣，可以以愛情理解，也可以用親情理解，但不論是哪一種，也離不開「溝通」二字。電影中，友情客串的劉德華向鄭秀文問道：「你想聽，我想同你一齊，而唔係可以同你一齊，係咪呀？」的確在一段關係裡，不少人會抱有過度的期待，以至連一字一句也變得執著，當預想與現實有落差，少不免會讓人抓狂，就如歌詞當中一段「想聽到預想的對白 想感受渴望過的愛 這些是否不該有的期待 曾經我以為缺少了你也沒壞 原來是我很想依賴」所說。難怪作為女主角兼主唱的Sammi也從今次電影及主題曲得到這樣的感想：「原來男人真係嚟自火星，而女人嚟自水星。就算大家講緊同一個話題，但去到某啲位又講唔到落去。當大家正面對如何經營一段男女關係嘅時候，一定好有同感和會心微笑。」