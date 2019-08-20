黎明組樂隊Gingerbread　新作《勁傾心》改編Radias分享初戀往事

黎明繼2016年創作出「明福俠」，今年又再以明福俠身份重新出發，組成樂隊Gingerbread，成員包括明福俠(黎明) 及Auto Tom，黎明表示組合以Gingerbread為名，原因是薑餅人總會散發出一種開心的氣息，希望此樂隊的音樂能為大家袪濕驅寒，有温暖舒爽的感覺。

五月推出首張作品《我們的下雨天》時，成員還只有兩人。今日Gingerbread再推出新作《勁傾心》，找來本地Hip Hop廠牌Bakerie主腦Dough-boy合作，作品以Hip Hop為本，黎明解釋：「Gingerbread其實是一個槪念單位，主要是希望創作不同的音樂文化給大家，開闊大家的視野，所以Gingerbread將來可以是二人、三人，甚至沒有明福俠也可以。」

黎明以「明福俠」身份，與Auto Tom組成Gingerbread，今次更找來Dough-boy創作新歌《勁傾心》。 (資料圖片)

今次新作《勁傾心》其實是改編自1987年Radias的經典作品《傾心》，加上Dough-boy及WE5的重新編曲，作品又注入了不少生氣。為著今次的新作，黎明、Auto Tom及Dough-boy更特意拍了一段影片，分享三人的初戀經歷，有趣在於原來三人的初戀也是以告白失敗告終。黎明又笑言：「今次大家分享完初戀故事，有靈感寫歌啦，唔好成日寫咁多粗口歌啦。」Dough-boy立刻答道：「我冇寫粗口歌呀，係佢哋填粗口咋嘛。」

為了分享三人的初戀故事，製作團隊更特意拍攝短片，重現當時情景。 (資料圖片)

深信大家最好奇的，當然是黎明的初戀故事。不少人以為黎明的初戀，應該是叫阿May，皆因歷代與黎明拍廣告的女主角也是叫阿May。但實際上，黎明的初戀原來發生在15歲時所認識的Summer身上，與大眾印象不同，黎明的初戀沒有所想般的順利，他憶述：「當時我仲係戴眼鏡，未開始戴Con，鐘意咗一個同班女同學。我唔敢正面望佢，所以每次都企到好側，一直側視佢，後來有一次見到有個男仔接佢放學，由嗰時開始，我就跟住佢，慢慢跟到返佢住嘅地方，成個過程都有兩三個月。後來佢又換咗一個新嘅男朋友，仲要高之前嗰個好多，冇辦法啦，我唯有繼續側視佢。」

短片中飾演初戀對象嘅女主角，全部都勁Pure勁True！ (資料圖片)

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後來，黎明與友人親身遇上一次勒索，其中一位信教的朋友告訴他：「唔洗緊張，主自然會有佢嘅安排。」就是這一句說話，令黎明終於鼓起了告白的勇氣：「隔幾日我喺街撞返個女仔，我同自己講，呢個係我要好好把握嘅機會，希望天主聽到我心聲。於是我擔住把遮行埋去個女仔度，問佢得唔得閒去飲茶。」那位女生又問：「飲咩茶？」黎明又答道：「檸檬茶。」聽到這裡，深信大家也不禁為這老套的搭訕開場白失笑，當然這場鬧劇般的初戀就此以失敗告終，回想起來，黎明表示：「我都覺得係包茶出事，以後追女仔都唔會揸住包檸檬茶。」