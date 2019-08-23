出騷講錯嘢得罪Hip Hop界？　黃淑蔓出Post道歉惹JB樂迷怒轟

唔小心講錯嘢，深信每個人都會試過，不過喺台上講錯嘢，可能就容易引起誤會。歌手黃淑蔓Feanna早前出席尖沙咀一個商場的「GimmeLiVe音樂節」演出，同場更有廿四味、Keni李礎業、JB、Tyson Yoshi及MADBOII等Rapper。可能是經驗未夠，在台上太緊張的關係，Feanna誤以「嗰啲歌」一詞描述Hip Hop音樂，令一眾熱愛Hip Hop的支持者感到不滿，更直指她不尊重Hip Hop音樂。

Feanna在社交平台上為自己的言論道歉，態度誠懇。 (網絡擷圖)

今日黃淑蔓在社交平台上致歉，她表示自己當日太緊張，甚至即場當機，連「Hip Hop」和「Rap」等詞語也說不出來。Feanna坦言：「其實自己真係好擔心，好驚黎到現場聽嘅觀眾唔係想聽我唱比較acoustic嘅歌。我承認我自己嘅對答方式同口才真係唔好，為此我深感抱歉。」

她又道：「直到今日我先知道原來嗰日講嘅嘢會令到其他人唔開心甚至令人感到唔尊重，我仲出口狂言咁喺台上面同佢哋講話希望可以係rap方面同佢地有合作，但有一點我可以好清楚咁話比大家聽我絕對尊重每一個音樂人同每一種音樂，我自己私底下真係成日聽hip pop ,我真係唔係嗰個意思。」作為道歉，深信這樣詳細的描述也算是非常誠懇。