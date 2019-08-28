BOP天堂鳥《重新》歸位　谷底反彈蛻變肌肉男唔再騎呢

男子組合在香港似乎有種不死的魔力，每代皆有人才出，2014年由Gordon、Lincoln、Tyrese三人組成的BOP天堂鳥，因為與前經理人公司發生合約糾紛，白白浪費了兩年時間未能在香港發展。出道首年，最初他們因《登陸太陽》當中的騎呢形象引起網民關注，及後一步步重新建立起跳舞組合的形象，漸漸得到樂迷賞識，還記得當年每個有他們參與的商演，商場內也會站滿支持者舉燈牌。而去年他們正式復出，要重新吸納人氣，填補兩年的空白毫不容易。

曾經係商演嘅票房保證，BOP重新回歸香港樂壇，要再發力儲人氣。 (資料圖片)

早前推出新歌《重新》以及宣布將於11月舉行演唱會，歌名《重新》正好呼應了「蛻變」的主題。故此歌曲的字裡行間，也看見他們自抽一下當年《登陸太陽》的歌詞，就如「岩漿裡通通也有火 成今天高峰與山坡 重新的燒滾我 靠的只有 星星之火」，絕對是影射當年的「高溫燒滾了我」，不過人大了，BOP各自有自己的經歷，梁栢堅便特意為他們度身訂造一份感覺成熟的歌詞。

人大了，也許不再是「小鮮肉」，不過三人為拍攝今次的MV也絕對是搏到盡，歌曲中不單特意設計了一段dance break讓三子一展舞技，MV亦有意無意讓他們盡曬fit爆身型，成員Lincoln表示今次是首次挑戰裸上身拍MV，直道害怕自己的操練進度不夠，希望演唱會時能達到「彭于晏身型」。

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