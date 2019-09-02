【情感的廢墟】飛圖MV重現樂壇　麥浚龍喺片場拍攝最鐘意做呢樣嘢

自麥浚龍成立「幻國文化娛樂」，每次推出新歌MV，也有種越出越長的感覺。由9分半鐘的《勇悍 · 17》，到將近18分鐘的《暴烈 · 34》，在麥浚龍的鏡頭下，MV幾乎已變成微電影，而樂迷每每也在期待，新的MV又能挑戰到什麼長度？不過近日Juno再度推出新歌《情感的廢墟》的MV，作風一反常態，沒有關於董折、浦銘心的劇情，片長回到正常的歌曲四分半鐘的長度，卻令人有種莫名的親切感，皆因今次MV完美復刻了90年代飛圖唱片的KTV風格。

作為70後、80後，甚至90後的樂迷，深信也會對飛圖KTV有印象，每每在卡啦OK點歌時，也會看見畫面出現大大隻粉紅字的歌名，左上角浮出「KARAOKE」的字樣。今次《情感的廢墟》的編曲有著8、90年代廣東歌風格，而MV則完全跟足這「飛圖式」傳統，加上K房的走字歌詞，親切感十足。有網民笑指，MV當中的闊膊西裝、有線咪、棉花加羽毛、以及舊MV必備的外國模特，可說是非常傳神，若配以240P的畫質觀看，絕對是錦上添花。

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為著今次MV，Juno亦分享了他的拍攝喜好。原來身處「導演」及「演繹者」兩個不同身份時，他亦會有著不同的行為模式。作為「導演」時，他會在片場走來走去，為著代入演員的身份去設計走位，又要東弄西弄，令場景調度更完美、機位更準確、燈光更寫實。

但身份一變，作為映畫的「演員」時，他卻偏向一動不動，站在拍攝位置，尤其在打燈的時候。Juno解釋，這樣做是有四個原因：一，讓工作更有效率，因為每個演員的身型也有所不同，所用燈光也需要不同的調節，倒不如親身上陣，免得左試右試；二，讓技術人員辦事上來更方便；三，是一種作為演出者對自己的要求，也是所謂的敬業；四，個人思緒學習，說白一點，就是讓自己更入戲，同時又能沉思。他表示：「走過八人小組的埋頭拍攝，亦走過八百人巨組的浩瀚拍攝，每一次也在學習。」