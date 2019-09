【謝安琪專訪】kay...isn’t me演唱會：勇退沉澱後的重新出發

在「拾回謝安琪數愛世界巡迴演唱會」中仿效山口百恵放低話筒,意味將無限期暫別樂壇這回事,眨眼三年,添了一位新家庭成員又於去年重新出發的 Kay,將在紅館帶來「kay...isn’t me. an urban fantasy live 2019」。今次,她帶着另一個角色,會跟「丈夫」打到飛起、會偷情、會偽善,隨著旋律及歌詞衝去春風裡找快樂——那是浦銘心,意識上可能也是謝安琪,誰知道?唯一可以說的是,當謝安琪不止是謝安琪,她的音樂和故事,將帶我們進入另一個意識空間。

「為了相處愉快演好我的每一天」——〈人妻的偽術〉

一首又一首的年度之歌,十多年來謝安琪三個字,對不同人有不同象徵意義,在世俗視角中她的「成績表」相信很亮眼,不論是其歌手/藝人身份所獲得的種種認同,或是作為一個現代華人社會中一位女性「應該」要有的,她都做到。

相對地,有多麼多的應該,可能就有多麼多的不該,這很合乎邏輯。

「每個人都有些部份是不喜歡自己,一定會有,就算你多麼理解你自己,亦都因為你最了解你自己,看得自己最清楚,有些事情是你才看得到,你自己才知道,你一直藏起來不想別人看到的,所以可能藏太深連你自己都不察覺。那我覺得做歌手,很多時候甚麼都被放大的時候,可能是比較容易發掘到這些東西。你有甚麼是很怕別人看到,好無信心,自己也不喜歡自己。」

作為當紅歌手,工作一浪接一浪,派歌、宣傳、演出、拍戲、開個唱,可以靜下來觀察的時間和空間很有限,當時能做的就只是用力撐過去,過程中抑壓下來的情緒,其實要還。

「這天說 沒有影響 改天我 又覺悲傷 早失方向」——〈一個女人和一個浴室〉

「不能停下什麼都不敢去結束」——〈你們的幸福〉

沒有傳教的意思,但聖經上有那麼一句倒是適用:「There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens。」曾經未被抒發的情緒,借跟前公司結束合作兼40歲到來的這個時間,一一冒出來跟她好好見個面。

她想起很多,曾經受過的委屈、憤怒甚至小時候的一些隱藏情緒都一一湧現,那時候可以哭一個早上,跟著眼淚轉彎,回味過往被遺忘的點滴。「那時一段好好的時間去讓我閱讀自己的人生,剛好那段時間我閱讀了一些書關於靈魂旅程,關於一個人是怎樣去接納自己的不同面向⋯⋯ 」我們要懂得何謂正確,意味我們有批判能力:我這麼做是「不好」、我這麼想是「不好」、我這麼說是「不好」⋯⋯結果,誰教我們去整合那些被標籤為「不好」的自己呢?

「有些事我覺得自己未盡善盡美,甚至乎我覺得自己真的很遜,但是我會學懂用一個寬大的心,給自己機會,接納自己,進步,做得不好,再做好點,給自己目標,改善,給自己動力做好自己的本份。這件事聽落很簡單,但真的去做的時候是很不一樣的,之前你不接納自己,和之後你真的給自己空間,是很不一樣的事。」

再出發後一系列圍繞著董折和浦銘心的歌曲,我們都看到當中的挑戰性和歌者的膽量。眼前的 Kay 釋然淡定,她的心更打開了,對音樂和創作的熱誠溫柔而堅定。她亦坦言如果不是她給了自己新的空間,再出發這全新的種種創作,剛巧出現在她心靈上準備好的時機。3 年前形勢大好的情況下勇退沉澱,遺落美好枝葉,換到好前途,大概如此。

請準備一顆開放、好奇的心

「無論是觀眾眼中的我,謝安琪這個人,或者 Kay 這個歌手,還是平日生活我覺得最熟悉的自己是一個怎樣的人,其實每一個都是我,但大家看不同面向的我,都會有很不同的感受,其實都是基於這些經歷⋯⋯有時閱讀自己時會有很多感受,亦都有時會有些掙扎,都有一些得著,所以這一次演出其實是圍繞著這樣的分享去做。」

「歌舞要夠譁眾別太超脫避世」——〈藝妓回憶錄〉

「我記得曾經做過一個音樂會,都是同和Juno 一齊做,其實那個音樂會全晚都無刻意去和觀眾做好多『打招呼』或者做好多互動,全晚就真的靠我們的故事帶著大家,我們的歌曲、歌詞、我們兩個歌者台上面的情緒,我覺得那一晚和觀眾那種親近、和大家我們一同經歷那種親密,是很珍貴的。」

Kay 坦言,她知道樂迷愛用閃光燈、螢光棒和燈牌等方式跟歌手聯繫。在這裡,她想做一個期望管理,當這個演出是她這些年內心路歷程的分享,當是一個集體創作,當是一件結合影像、故事、感官刺激的一件概念藝術品,而這發生在一個叫紅館的空間。

「你試想像譬如你入戲院,其實一熄燈,你就已經心情準備好,你覺得這一種黑暗和寧靜是給到你一種狀態,容易去進入一種意念裡面,更加感受到你將要看到的東西。那這個(部份/元素/準備)是重要的,那種環境的幽暗,那一刻突然熄燈,然後你置身在這個黑暗的環境裡面,你的感觀突然間會比較敏銳。」

「除了眼睛,其他感官都是突然間提升,這東西是很有趣和很重要,所以我希望歌迷來到我們的演出,除了準備好這份好奇心,我們也很感謝大家給兩個晚上、兩個多小時的時間一起很任性,去嘗試探討紅館演唱會的可能性,用我們的方法,試做一次不一樣的紅館演唱會。都想大家試試在黑暗空間裡去感受氣氛。」也許有人覺得待在漆黑中有困住的感覺,但亦可以視為另一間打開感官的空間,切換意識,感受那些潛藏在光明底下的蠢蠢欲動、未被看到的情緒和慾望。

(kay…isn't me演唱會官方宣傳海報)

「隨年月累積的廣闊視線 迎接新的一章 一切盛宴」——〈拾回〉

每一個環節,每一個細節 Kay 的團隊都想盡善盡美,很想呈現很多質感給大家,想要給大家有別一貫色彩繽紛、好喧鬧、好熱鬧、好金光璀燦、好華麗的紅館演唱會體驗。她更謂單是歌單也花了她三個月時間構思,慢慢跟 Juno、音樂總監蔡德才、梁基爵,監製和導演康家俊和布耀輝討論、微調,最後發現大家都認為 Kay 所構思的歌單和整個概念很成立,她臉上流露出滿足的表情,似在告訴大家 “Kay isn’t me… but still me.”,大家自行參透。

嘉賓方面,因為當中涉及需要嘉賓一同參與一些概念性及主題性的演出,會花對方較多時間考慮是否願意花時間排練,有待確認。被問到是否會有浦銘心跟董折故事的後續發展放在演出上,如 Kay 所說,應該不難猜到。數一數,董折、浦銘心、藍定凌,整個故事時空搬上紅館舞台會是怎麼樣的效果?讓我們期待。

