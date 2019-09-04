【謝安琪專訪】kay...isn’t me演唱會：勇退沉澱後的重新出發

在「拾回謝安琪數愛世界巡迴演唱會」中仿效山口百恵放低話筒，意味將無限期暫別樂壇這回事，眨眼三年，添了一位新家庭成員又於去年重新出發的 Kay，將在紅館帶來「kay...isn’t me. an urban fantasy live 2019」。今次，她帶着另一個角色，會跟「丈夫」打到飛起、會偷情、會偽善，隨著旋律及歌詞衝去春風裡找快樂——那是浦銘心，意識上可能也是謝安琪，誰知道？唯一可以說的是，當謝安琪不止是謝安琪，她的音樂和故事，將帶我們進入另一個意識空間。

「為了相處愉快演好我的每一天」——〈人妻的偽術〉

一首又一首的年度之歌，十多年來謝安琪三個字，對不同人有不同象徵意義，在世俗視角中她的「成績表」相信很亮眼，不論是其歌手／藝人身份所獲得的種種認同，或是作為一個現代華人社會中一位女性「應該」要有的，她都做到。

相對地，有多麼多的應該，可能就有多麼多的不該，這很合乎邏輯。

「每個人都有些部份是不喜歡自己，一定會有，就算你多麼理解你自己，亦都因為你最了解你自己，看得自己最清楚，有些事情是你才看得到，你自己才知道，你一直藏起來不想別人看到的，所以可能藏太深連你自己都不察覺。那我覺得做歌手，很多時候甚麼都被放大的時候，可能是比較容易發掘到這些東西。你有甚麼是很怕別人看到，好無信心，自己也不喜歡自己。」

作為當紅歌手，工作一浪接一浪，派歌、宣傳、演出、拍戲、開個唱，可以靜下來觀察的時間和空間很有限，當時能做的就只是用力撐過去，過程中抑壓下來的情緒，其實要還。

「這天說 沒有影響 改天我 又覺悲傷 早失方向」——〈一個女人和一個浴室〉

「不能停下什麼都不敢去結束」——〈你們的幸福〉

沒有傳教的意思，但聖經上有那麼一句倒是適用：「There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens。」曾經未被抒發的情緒，借跟前公司結束合作兼40歲到來的這個時間，一一冒出來跟她好好見個面。

她想起很多，曾經受過的委屈、憤怒甚至小時候的一些隱藏情緒都一一湧現，那時候可以哭一個早上，跟著眼淚轉彎，回味過往被遺忘的點滴。「那時一段好好的時間去讓我閱讀自己的人生，剛好那段時間我閱讀了一些書關於靈魂旅程，關於一個人是怎樣去接納自己的不同面向⋯⋯ 」我們要懂得何謂正確，意味我們有批判能力：我這麼做是「不好」、我這麼想是「不好」、我這麼說是「不好」⋯⋯結果，誰教我們去整合那些被標籤為「不好」的自己呢？

「有些事我覺得自己未盡善盡美，甚至乎我覺得自己真的很遜，但是我會學懂用一個寬大的心，給自己機會，接納自己，進步，做得不好，再做好點，給自己目標，改善，給自己動力做好自己的本份。這件事聽落很簡單，但真的去做的時候是很不一樣的，之前你不接納自己，和之後你真的給自己空間，是很不一樣的事。」

再出發後一系列圍繞著董折和浦銘心的歌曲，我們都看到當中的挑戰性和歌者的膽量。眼前的 Kay 釋然淡定，她的心更打開了，對音樂和創作的熱誠溫柔而堅定。她亦坦言如果不是她給了自己新的空間，再出發這全新的種種創作，剛巧出現在她心靈上準備好的時機。3 年前形勢大好的情況下勇退沉澱，遺落美好枝葉，換到好前途，大概如此。

請準備一顆開放、好奇的心

「無論是觀眾眼中的我，謝安琪這個人，或者 Kay 這個歌手，還是平日生活我覺得最熟悉的自己是一個怎樣的人，其實每一個都是我，但大家看不同面向的我，都會有很不同的感受，其實都是基於這些經歷⋯⋯有時閱讀自己時會有很多感受，亦都有時會有些掙扎，都有一些得著，所以這一次演出其實是圍繞著這樣的分享去做。」

「歌舞要夠譁眾別太超脫避世」——〈藝妓回憶錄〉

「我記得曾經做過一個音樂會，都是同和Juno 一齊做，其實那個音樂會全晚都無刻意去和觀眾做好多『打招呼』或者做好多互動，全晚就真的靠我們的故事帶著大家，我們的歌曲、歌詞、我們兩個歌者台上面的情緒，我覺得那一晚和觀眾那種親近、和大家我們一同經歷那種親密，是很珍貴的。」

Kay 坦言，她知道樂迷愛用閃光燈、螢光棒和燈牌等方式跟歌手聯繫。在這裡，她想做一個期望管理，當這個演出是她這些年內心路歷程的分享，當是一個集體創作，當是一件結合影像、故事、感官刺激的一件概念藝術品，而這發生在一個叫紅館的空間。

「你試想像譬如你入戲院，其實一熄燈，你就已經心情準備好，你覺得這一種黑暗和寧靜是給到你一種狀態，容易去進入一種意念裡面，更加感受到你將要看到的東西。那這個（部份／元素／準備）是重要的，那種環境的幽暗，那一刻突然熄燈，然後你置身在這個黑暗的環境裡面，你的感觀突然間會比較敏銳。」

「除了眼睛，其他感官都是突然間提升，這東西是很有趣和很重要，所以我希望歌迷來到我們的演出，除了準備好這份好奇心，我們也很感謝大家給兩個晚上、兩個多小時的時間一起很任性，去嘗試探討紅館演唱會的可能性，用我們的方法，試做一次不一樣的紅館演唱會。都想大家試試在黑暗空間裡去感受氣氛。」也許有人覺得待在漆黑中有困住的感覺，但亦可以視為另一間打開感官的空間，切換意識，感受那些潛藏在光明底下的蠢蠢欲動、未被看到的情緒和慾望。

（kay…isn't me演唱會官方宣傳海報）

「隨年月累積的廣闊視線 迎接新的一章 一切盛宴」——〈拾回〉

每一個環節，每一個細節 Kay 的團隊都想盡善盡美，很想呈現很多質感給大家，想要給大家有別一貫色彩繽紛、好喧鬧、好熱鬧、好金光璀燦、好華麗的紅館演唱會體驗。她更謂單是歌單也花了她三個月時間構思，慢慢跟 Juno、音樂總監蔡德才、梁基爵，監製和導演康家俊和布耀輝討論、微調，最後發現大家都認為 Kay 所構思的歌單和整個概念很成立，她臉上流露出滿足的表情，似在告訴大家 “Kay isn’t me… but still me.”，大家自行參透。

嘉賓方面，因為當中涉及需要嘉賓一同參與一些概念性及主題性的演出，會花對方較多時間考慮是否願意花時間排練，有待確認。被問到是否會有浦銘心跟董折故事的後續發展放在演出上，如 Kay 所說，應該不難猜到。數一數，董折、浦銘心、藍定凌，整個故事時空搬上紅館舞台會是怎麼樣的效果？讓我們期待。

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