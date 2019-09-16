周董、蔡依林…頭10仲有2位香港人！台灣人票選30大最紅歌手天團

音樂以各種形式在我們的生活中展現，在歌壇上走跳的音樂人類型也相當多元，無論是以SOLO歌手還是團體組合，只要歌曲夠有渲染力，攻佔排行榜也都不是問題！ 每當喜愛的歌手發布演唱會訊息時，搶票時刻總是令人忐忑不安！現在就來看看，誰是當代網路聲量最高的歌手？你喜歡的歌手上榜了嗎？今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》搜出《網路口碑－歌手天團》，帶你探索時下最夯的歌手、天團，快去音樂平台追蹤、收藏起來吧！

第10名：蕭敬騰 獅子合唱團

踢館星光大道一炮而紅的蕭敬騰，從駐唱歌手成功走紅，變身時下最夯的男歌手，在2013年拿下金曲獎最佳國語男歌手獎，成為金曲歌王，2018年更是扛下金曲獎主持人重任，翻轉民眾對於歌手的既定印象。

出道8年所組的搖滾樂團《獅子合唱團》更是蕭敬騰圓夢的起點，歷經成員異動風波仍屹立不搖，一起期待蕭敬騰與獅子合唱團帶來更多的新作品吧！

蕭敬騰 獅子合唱團（Facebook@蕭敬騰）

第9名：田馥甄Hebe

從女子團體S.H.E出道的Hebe田馥甄，從團體中不可或缺的一份子，到後來單飛，成為許多粉絲心目中的女神。《寂寞寂寞就好》、《小幸運》、《愛了很久的朋友》、《渺小》等歌曲，展現Hebe既深沉又空靈、特別不可取代的唱腔，療癒系的聲線溫暖了許多歌迷的心，一起在Hebe的歌聲中被治癒吧！

田馥甄Hebe（Facebook@田馥甄）

按圖看第8-1位台灣最紅歌手天團​▼

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月01日至2019年08月29日，共三個月。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『歌手、天團』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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