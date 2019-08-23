Taylor Swift一招重獲舊歌版權？1989、Fearless有望「起死回生」

西洋天后Taylor Swift近日即將要發行第7張專輯《Lover》，新專輯充滿粉紅色氛圍，就一如正在熱戀的她，與交往三年Joe Alwyn甜蜜的泡泡就延續到了她的專輯裏，單曲《Lover》就是她對Joe愛的告白，歌曲一出讓歌迷們都激動的猜測，兩人是不是要結婚了。

不只熱戀能夠寫歌，Taylor Swift最被眾人所知道的是她經常把「前男友們」給寫進歌裏，不論是好是壞，對於戀情都有着一種紀念意義，已經發行過6張專輯的她，當然寫了不少關於「他們」的歌。

近日，她接受CBS電視訪問的時候，談及她與前東家「Big Machine Records」的版權合約糾紛，由於Taylor Swift已無舊作6張專輯版權的掌控權，等同於要跟前男友們的「紀念」說掰掰，訪談中主持人就提及是否會將舊作重新錄製，以重新掌握作品的控制權。

「妳會那麼做嗎？」主持人問道 「喔！會的！」Taylor Swift回答 「那在計劃之內嗎？」主持人問 「是的，絕對是」Taylor Swift這麼說

看來Taylor Swift的舊作品版權的掌控權貌似有了解套的方式，究竟為她個人生涯拿下10座葛萊美獎的6張專輯，包含了拿下「年度專輯」的《Fearless》與《1989》，會不會以全新的姿態起死回生呢？歌手作品與唱片公司版權的爭奪戰，看來是要繼續期待下去了！

Taylor Swift新專輯《Lover》八月廿三日推出。（IG@taylorswift）

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