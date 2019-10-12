【Roadie唔易做】ONE PROMISE樂器要點執？　正式落場話你知！

眾樂迷
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藝人工作背後要有助手，樂隊工作背後要有Roadie。

Roadie譯作中文是「樂團管理員」，要打點的事情小至搬運樂器，以至器材的專業知識都要具備，有時候還要在現場表演時「執生」，處理突發的器材問題。

今次「01眾樂迷」派出Vincent應徵做ONE PROMISE實習Roadie，上一集見工成功後，今集要落手落腳認識各人器材的設置。樂隊出騷前工作人員「撳個掣」、「拉下線」、「搬下嘢」當中都有學問。即刻睇今集《Roadie唔易做》！

記者：黃浩晉

拍攝：黃卓敏、詹郭敏、呂榮棟

剪接：黃卓敏

上一集《Roadie唔易做》，記者認識過ONE PROMISE成員性格後，要落手落腳幫手Set器材，到底會是一場怎樣的挑戰？(黃舒慧攝)

Anton在ONE PROMISE所用的鼓件配置不算複雜，但有很多細節位要注意才可令他演出順利。(黃舒慧攝)

Anton在ONE PROMISE所用的鼓件配置不算複雜，但有很多細節位要注意才可令他演出順利。(黃舒慧攝)

結他手天衡出騷會用Multi Effect控制音色，作為Roadie要搞清楚連接時的input、output，以及確保電源接駁穩妥。(黃舒慧攝)

結他手天衡出騷會用Multi Effect控制音色，作為Roadie要搞清楚連接時的input、output，以及確保電源接駁穩妥。(黃舒慧攝)

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Bass手Sora的器材不算多，但要注意不同Bass的Tuning，如果出騷時遞錯Bass後果很嚴重。(黃舒慧攝)

Bass手Sora的器材不算多，但要注意不同Bass的Tuning，如果出騷時遞錯Bass後果很嚴重。(黃舒慧攝)

主音文廸只需要戴好Ear Mon就可以上台表演，但如他所說，一個Raodie最重要是抵得諗，協助其他成員順利演出。(黃舒慧攝)

主音文廸只需要戴好Ear Mon就可以上台表演，但如他所說，一個Raodie最重要是抵得諗，協助其他成員順利演出。(黃舒慧攝)

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