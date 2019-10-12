【Roadie唔易做】ONE PROMISE樂器要點執？　正式落場話你知！

藝人工作背後要有助手，樂隊工作背後要有Roadie。

Roadie譯作中文是「樂團管理員」，要打點的事情小至搬運樂器，以至器材的專業知識都要具備，有時候還要在現場表演時「執生」，處理突發的器材問題。

今次「01眾樂迷」派出Vincent應徵做ONE PROMISE實習Roadie，上一集見工成功後，今集要落手落腳認識各人器材的設置。樂隊出騷前工作人員「撳個掣」、「拉下線」、「搬下嘢」當中都有學問。即刻睇今集《Roadie唔易做》！

記者：黃浩晉

拍攝：黃卓敏、詹郭敏、呂榮棟

剪接：黃卓敏