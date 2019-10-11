【Roadie唔易做】ONE PROMISE性格大公開　 揭露各人神秘身份！

藝人工作背後要有助手，樂隊工作背後要有Roadie。

Roadie譯作中文是「樂團管理員」，要打點的事情小至搬運樂器，以至器材的專業知識都要具備，有時候還要在現場表演時「執生」，處理突發的器材問題。

今次「01眾樂迷」派出Vincent應徵做ONE PROMISE實習Roadie，學識處理器材之前，當然要與幾位「老闆」打好關係，原ONE PROMISE四位成員各有神秘身份！一連兩集《Roadie唔易做》帶你認識One Promise性格同埋Roadie要做啲乜！

記者：黃浩晉

拍攝：黃卓敏、詹郭敏、呂榮棟

剪接：黃卓敏