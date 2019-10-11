【Roadie唔易做】ONE PROMISE性格大公開　 揭露各人神秘身份！

眾樂迷
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藝人工作背後要有助手，樂隊工作背後要有Roadie。

Roadie譯作中文是「樂團管理員」，要打點的事情小至搬運樂器，以至器材的專業知識都要具備，有時候還要在現場表演時「執生」，處理突發的器材問題。

今次「01眾樂迷」派出Vincent應徵做ONE PROMISE實習Roadie，學識處理器材之前，當然要與幾位「老闆」打好關係，原ONE PROMISE四位成員各有神秘身份！一連兩集《Roadie唔易做》帶你認識One Promise性格同埋Roadie要做啲乜！

記者：黃浩晉

拍攝：黃卓敏、詹郭敏、呂榮棟

剪接：黃卓敏

ONE PROMISE成員除咗夾Band之外，仲有個神秘身份！(左起：主音文廸、結他手天衡、鼓手Anton、Bass手Sora)(黃舒慧攝)

鼓手Anton另一個身份係狗隻訓練員！(黃舒慧攝)

Anton另一個身份係狗隻訓練員，狗狗Captain超聽話！(黃舒慧攝)

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主音文廸另一個身份原來係球證！(黃舒慧攝)

主音文廸原來係球證，Band有成個櫃擺滿用具同波鞋。(黃舒慧攝)

結他手天衡係「清潔隊長」，你睇佢間房啲器材幾整齊！(黃舒慧攝)

天衡對器材好認真，因為結他係一個結他最重要嘅工具！(黃舒慧攝)

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Bass手Sora原來係紅酒銷售員，就算記者喺便利店買支紅酒佢都飲得出！(黃舒慧攝)

Bass手Sora當年因為睇完《神之水滴》而產生興趣，繼而從事紅酒銷售。(黃舒慧攝)

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