容祖兒揭秘演唱會「人工智能Mic Stand」絕密片段：耳仔黑咗幾日

容祖兒今年完成二十週年紀念《Pretty Crazy演唱會》，隔離演出完結足足有兩個月，不過對祖兒來說卻是相當難忘的體驗。近日孜孜不倦地在社交平台上分享演唱會中的點滴及啟發，尤其在舞蹈方面更是深刻，畢竟今次Joey為了跳舞演出部份，過度操練得連膝蓋也嚴重勞損。

Joey特意答謝排舞師High King：「從前，莫說起舞，要我自然地站在台上都是一種障礙。但在他的陪伴下，我們一起飛到美國，找出適合的風格。開始了第一首歌曲《逃》，配合我最親愛的勁力舞蹈團，大家一起不要命去拼，大家都不怕死，動作有咁難得咁難，現在的我，細膽了很多，那些站在他的肩膀上360度傾斜，想起也驚。回想起來，當時我我只希望大家看到我的決心，舞蹈都配合很多高難度的動作，仿佛勁度就是我唯一想表演出來的目標。」

今年容祖兒在《Pretty Crazy演唱會》中，在舞蹈部份下了不少苦功，近日她發文大談跳舞生涯。 (資料圖片)

有看今次《Pretty Crazy演唱會》的樂迷，大概很難想像到容祖兒以往不懂跳舞、連在台上也不自然的情景，不過當然凡事也有過程，而過度勞損也當然不是沒有原因，Joey的精神又再引證其樂壇天后的地位，其實每次演出的成功，不是因為天資過人，而是比一般人來得努力：「挑戰的過程，秘訣都是不停練習。一個對舞者來說容易到不堪的Step，可能要用上幾天理解消化，再讓手腳眼神慢慢協調，我都唔記得自己因為太蠢而喊過幾多次。近年我反而領略到，舞蹈固然講求技巧基礎，但對於我這種半途出家的人來說，最複雜的舞步自問沒有能力去完成，但利用情感去配合身體語言來說故事，也一樣可以讓觀眾看得起勁。」

Joey謙虛表示，自己跳舞不是特別有天資，不過身旁有好的導師，亦靠堅毅的精神走過來。 (資料圖片)

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Joey又分享了演唱會中一個較特別的部份，或許對觀眾也會比較印象深刻，便是唱到《LOVIN’U》時，台下升起一支Mic Stand與Joey共舞，神奇的是這支Mic Stand是可以自行活動，不需由Joey握著，深信不少觀眾也會猜想是由電腦編程好，但Joey揭秘這Mic Stand的幕後，原來並非由電腦操作，而是找來一位合作已久的好拍檔Panda以人手操控，Joey更笑說：「人手操作雖然偶有偏差，我的耳仔更有好幾天變了黑色，但我絕對肯定，人工智能遠遠不及我們的默契動人。」