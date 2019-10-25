容祖兒揭秘演唱會「人工智能Mic Stand」絕密片段：耳仔黑咗幾日

容祖兒今年完成二十週年紀念《Pretty Crazy演唱會》，隔離演出完結足足有兩個月，不過對祖兒來說卻是相當難忘的體驗。近日孜孜不倦地在社交平台上分享演唱會中的點滴及啟發，尤其在舞蹈方面更是深刻，畢竟今次Joey為了跳舞演出部份，過度操練得連膝蓋也嚴重勞損。
Joey特意答謝排舞師High King：「從前，莫說起舞，要我自然地站在台上都是一種障礙。但在他的陪伴下，我們一起飛到美國，找出適合的風格。開始了第一首歌曲《逃》，配合我最親愛的勁力舞蹈團，大家一起不要命去拼，大家都不怕死，動作有咁難得咁難，現在的我，細膽了很多，那些站在他的肩膀上360度傾斜，想起也驚。回想起來，當時我我只希望大家看到我的決心，舞蹈都配合很多高難度的動作，仿佛勁度就是我唯一想表演出來的目標。」
今年容祖兒在《Pretty Crazy演唱會》中，在舞蹈部份下了不少苦功，近日她發文大談跳舞生涯。 (資料圖片)
有看今次《Pretty Crazy演唱會》的樂迷，大概很難想像到容祖兒以往不懂跳舞、連在台上也不自然的情景，不過當然凡事也有過程，而過度勞損也當然不是沒有原因，Joey的精神又再引證其樂壇天后的地位，其實每次演出的成功，不是因為天資過人，而是比一般人來得努力：「挑戰的過程，秘訣都是不停練習。一個對舞者來說容易到不堪的Step，可能要用上幾天理解消化，再讓手腳眼神慢慢協調，我都唔記得自己因為太蠢而喊過幾多次。近年我反而領略到，舞蹈固然講求技巧基礎，但對於我這種半途出家的人來說，最複雜的舞步自問沒有能力去完成，但利用情感去配合身體語言來說故事，也一樣可以讓觀眾看得起勁。」
Joey謙虛表示，自己跳舞不是特別有天資，不過身旁有好的導師，亦靠堅毅的精神走過來。 (資料圖片)
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Joey又分享了演唱會中一個較特別的部份，或許對觀眾也會比較印象深刻，便是唱到《LOVIN’U》時，台下升起一支Mic Stand與Joey共舞，神奇的是這支Mic Stand是可以自行活動，不需由Joey握著，深信不少觀眾也會猜想是由電腦編程好，但Joey揭秘這Mic Stand的幕後，原來並非由電腦操作，而是找來一位合作已久的好拍檔Panda以人手操控，Joey更笑說：「人手操作雖然偶有偏差，我的耳仔更有好幾天變了黑色，但我絕對肯定，人工智能遠遠不及我們的默契動人。」
不知道大家對《LOVIN'U》這部份有沒有印象？Joey特意分享絕密片段，原來這Mic Stand並不簡單。 (資料圖片)
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由2008年開始 我首次和High king合作STARLIGHT演唱會 在他的帶領下 我嘗到舞蹈帶給我的快感 自此成為我人生第二大興趣 (當然我亦都不會忘記元老級的師傅阿昌) 從前 莫說起舞 要我自然地站在台上都是一種障礙 但在他的陪伴下 我們一起飛到美國 找出適合的風格 開始了第一首歌曲[逃] 配合我最親愛的勁力舞蹈團 大家一起不要命去拼 大家都不怕死 動作有咁難得咁難 現在的我 細膽了很多 那些站在他的肩膀上360度傾斜 想起也驚 回想起來 當時我只希望大家看到我的決心 舞蹈都配合很多高難度的動作 彷彿勁度就是我唯一想表演出來的目標 挑戰的過程 秘訣都是不停練習 一個對舞者來說容易到不堪的step 可能要用上幾天去消化理解 再讓手腳眼神慢慢協調 我都唔記得自己因為太蠢而喊過幾多次 近年我反而領略到 舞蹈固然講求技巧基礎 但對於我這種半途出家的人來說 最複雜的舞步自問沒有能力去完成 但利用情感去配合身體語言來說故事 也一樣可以讓觀眾看得起勁 在pretty crazy裡我更希望大家能感受更多從舞蹈帶給大家都需要的快樂 年資有番咁上下的奶粉 應該會記得當年LOVIN’U的演出我也配合了mic stand 演出 (忘記了或是未出世請YouTube 一下，然後告訴我是什麼廣告🍷🥫💉🤣) 今次再次演出這首歌 在綵排過程突然間想起這個經典道具 與阿HIGHKING 和mark仔談起 大家都興緻勃勃心郁郁 正當我想著怎樣用電腦set programme 去處理這枝mic stand 他們就告訴我 這個重任要交給一位最能信任的拍檔 別無他選只此一人 @panda_p_waack 哈哈 這樣更正 自mysecretlive 後 即使口裡沒說 但心裡清楚 我倆在舞台上就是有你有我有情有天有海有地的好拍檔 這個練習的過程絕對不容易 但是我們勢必將它幹掉 所以 這一幕愉快的舞蹈 我每晚都感動地完成 今天希望和大家分享這個絕密片段 人手操作雖然偶有偏差 我的耳仔更有好幾天變了黑色 但我絕對肯定 人工智能遠遠不及我們的默契動人 舞吧舞吧 我看到每一張照片裡的自己 即使身負腳患 還是很滿足 在此我也祝願我和我的好拍檔 快點完全康復 🎥 @pui313