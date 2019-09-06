容祖兒為藝術犧牲雙膝腫過豬蹄　物理治療師指出Joey犯下一個錯誤

容祖兒《PRETTY CRAZY演唱會》精彩落幕，就連情義相助的嘉賓都大讚演唱會的佈置華麗奪目，加上Joey又唱又跳的博盡演出，讓網民大呼為2019必睇演唱會之一！但成就這華麗背後，就如Joey摯友張敬軒所說：「佢每晚凌晨完騷返到酒店房都仲要喉嚨插住6枝針，就係為咗保證第二日有一個最好嘅狀態！」在歌迷眼中的舞台巨人終於在完騷一個月後病倒了，Joey在今日凌晨於Instagram發文，簡單向歌迷交代自己雙腿的傷勢，雖然新傷舊患讓她不管站着或坐着都無法紓解疼痛不適，但她最後也如常的安慰大家：「不用擔心的，你們了解的容祖兒通常都是在安全的情況下，才把驚險的東西告訴大家，今天早上那個大失方寸、失禮到死的那個大喊包已回到我的心房大被蓋過頭，我的格言就是只要處理到的都不是大問題。」堅強得叫她的朋友和歌迷也心痛。

Joey於今早凌晨在Instagram發文，向歌迷交代傷勢。 （容祖兒IG圖）

Joey在交代傷勢時，提及到在演唱會前已有膝蓋發炎的症狀，為了能如期開唱，只能先採取急救方法，像打透明質酸、熱敷和針灸等，希望能減輕痛楚，為歌迷送上滿分的演出。但在演唱會後，她在文中指：「每一天我的膝頭哥，每隔一段時間就會360度都像火燒一樣熱辣辣，不能屈不能伸。」但隨着日子過去，情況變得更嚴重，連走路都變得一拐一拐的，日常生活每個小動作也會觸動雙膝的痛覺，而且雙膝也「腫過豬頭」，完全無法發力，只能在手的幫助下移動：「我嘗試用手將雙腿移去床邊，準備落床，但腳趾一碰到地下，眼淚已直標（飆）！」從臥室走到洗手間的5秒路，因腳傷卻走了10分鐘，可見她腳傷的嚴重性。

容祖兒在《PRETTY CRAZY》演唱會中搏盡演出，台下卻每天也需要接受治療。

註冊物理治療師馮學斌先生指，很多藝人會為了保持完美體態而進食不足，導致即使從BMI數字看來完美，但實際肌肉比例仍是不足。（受訪者提供） 就Joey從貼文中所描述的情況，註冊物理治療師馮學斌先生分析：「佢應該係膝關節急性發炎，你當入面發緊炎，就會脹住，而膝關節嘅空間比較大，裏面會有積水，所以佢抽嗰50cc嘅水，應該就係關節液嚟嘅。」馮先生表示在接受訪問前，有先透過貼文來嘗試了解Joey的情況：「其實唔應該用熱敷，咁只會令佢發炎得更犀利，相信佢當時都會為咗做好個演唱會，減低咗個痛症先，如果唔係你有水，我哋就整走啲水；你痛，我哋就用藥用針去撳低佢，咁其實係更加衰，我哋有好多病人去到後期先嚟搵我哋，變咗骨刺就更加返唔到轉頭。同埋佢仲有打過透明質酸，呢樣嘢通常有十幾個月效果嘅，但因為佢打完冇休息，就即刻去開騷，變咗好似即刻刮花晒啱啱打落去個保護膜，之後咪會痛。」他接着解釋肌肉的重要性，亦可能是Joey受傷的其中一個原因，很多藝人為了保持完美體態而進食不足，雖然他們的BMI數值看起來正常，但細看當中的身體結構比例，便不難發現他們的肌肉比例較少，少了肌肉保護便增加受傷的機會：「佢10幾場係靠Power去頂住㗎啫，佢唔夠肌肉的話係唔夠保護性嘅，如果以我哋角度睇，佢以後一定要鍛鍊出肌肉，食物要夠蛋白質，如果唔係你冇原料，你猛做運動，你反而會燃燒咗啲卡路里，咁就仲衰！」

Joey雙腳抽了50cc的關節液。（容祖兒IG圖）

可能很多人會憂慮Joey日後能否再次應付如此高強度的演唱會，馮先生表示要看X-Ray報告，來了解她的膝關節退化到哪個階段：「要睇報告，如果膝關節退化係1、2級，情況就好樂觀，如果去到3、4級就會好煩。膝關節最難復元係二樣嘢，第一樣係好似避震器咁嘅軟骨半月板，第二樣就係十字韌帶，咁我估Joey佢咁腫法好大機會係軟骨裂咗、同韌帶有啲發炎咁嘅，未去到有骨刺嘅程度，只要好好保養，復元得好嘅就冇咩後遺症嘅！」他再解釋「3、6、12」黃金定律：「頭三個禮拜可以做普通嘅治療、休息多啲，可以食藥、針灸配合物理治療令個痛症少啲，咁功能都可以回復正常；之後就要配合食物，吸收蛋白質同做強化運動；去到第12個星期可以返番去正常狀態，甚至更好，如果再有啲唱跳得咁激烈嘅演唱會，我哋都會批嘅！」

Joey求好心切，因為頭場舞台裝置失靈，特別為歌迷安排特別場。