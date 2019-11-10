ERROR《我們不碎》打入叱咤十大　用實力證明唔係「圍威喂」

憑ViuTV節目《全民造星》出道的男子組合ERROR一向予人「唔識死」的諧趣形象，就連上月麥花臣個唱都名為《人到中年 口不擇言 》，你就知道他們的性格有多俏皮。不過，ERROR早前推出新歌《我們不碎》，一改「抵死」風格，請來周耀輝填詞，變得一本正經的大男孩。

ERROR四位大男孩一向予人諧趣的感覺，但新歌《我們不碎》變得一本正經，更打入「903專業推介」十大。(資料圖片)

《我們不碎》一曲為ViuTV劇集《娛樂風雲》片尾曲，而且更打入商業電台「903專業推介」十大排行第九，對ERROR本身及樂迷來說非常鼓舞。事關ERROR同MIRROR一樣出身於ViuTV節目《全民造星》，有人會覺得他們的冒起是ViuTV自己人「圍威喂」，這次能夠於叱咤上榜，可謂衝出他們經理人花姐的「絕對領域」。而且《我們不碎》能夠上榜，證明播放量達一定程度，相信有機會獲邀出席頒獎禮。

ERROR《我們不碎》上榜903十大，可謂衝出花姐的「絕對領域」，證明他們不再是「圍威喂」。(資料圖片)

《01眾樂迷》就此事致電ERROR經理人濟哥，他回應：「ERROR佢哋都好開心，同時多謝公司畀機會，因為《我們不碎》呢首歌係公司派畀佢哋唱嘅。」至於會商台有否聯絡他們安排出席頒獎禮？他表示暫時未肯定，有待商台進一步安排。另外，今次《我們不碎》外界評語出乎意料的好，公司會否安排更多作品讓ERROR乘勝追擊？他賣個關子：「呢方面要等花姐決定，因為佢安排緊下年呢16位artist(ERROR與MIRROR)嘅工作。」

重溫ERROR靚相先啦！話唔定喺頒獎禮會見到佢哋，到時再影多啲相！(按圖放大)(資料圖片)