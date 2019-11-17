張敬軒、Rubberband、頒獎禮相繼取消演出　點解賣得晒飛都唔做？

近日社會充滿未能預測的狀況，除堵路外，街頭衝突亦隨時發生，故此不少大型演唱會及樂壇頒獎禮等，也相繼宣布取消演出，包括港台及新城的頒獎禮、張敬軒演唱會、陳綺貞演唱會、Sekai No Owari音樂會、Rubberband X 林二汶音樂會，甚至一年一度國際音樂盛事Clockenflap也宣告停辦。就如原定今晚(17/11) 開騷的《Eman X RubberBand演唱會》直至今日下午才決定取消，不少主辦方也堅持到最後一刻才忍痛「斬纜」，到底一個演唱會決定取消與否，背後有多少因素需要考量？

點擊大圖睇下近日有咩大型演出需要取消

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1. 交通配套

對現時狀況來說，一個演唱會能否成功舉辦，最大的考慮要素便是交通上的配套。尤其近日路面狀況難以預測，公共交通工具隨時有停駛可能，所以主辦方必需提供疏散措施予入場觀眾。故此大家也可留意到，近年各大演唱會完場後，場外也會安排接駁巴士，讓觀眾完場能直達各區，就如迪士尼舉行的五月天演唱會及早前的容祖兒演唱會，便是一個好例子。但若果當巴士也停駛時，主辦方可能要考慮以私人公司的穿梭巴作接駁，一場大型演唱會動輒也上萬名觀眾，承載量並不容易達到要求，除了要增加預算外，保險方面也是相當重要的考慮。

近年的大型演唱會也會安排接駁巴士，讓樂迷離場後來往各區。 (資料圖片)

2. 入場人次

有人可能會奇怪，為何有好些演唱會，明明暢銷得門票一張不剩還要取消呢？的確，暢銷的演唱會，只要堅持不取消便能賺到盡，甚至倒過來想，取消的話，不但要發還退票款項，連場租、製作費用等也倒蝕，對主辦方來說的確是最差的選項。不過當情況不許可下，即使演唱會如常舉行，入場觀眾也可能大減，一來入座率低畫面不好看，二來沒到場的觀眾亦需要安排退票手續，不管怎樣做，可能也會有其中一方感到不公平。作為負責任的主辦方，平衡表演者及觀眾的心理也是相當重要一環。

演唱會講求氣氛，如果入場人次疏落，倒不如取消演出，讓樂迷及表演者的心理也能平衡。 (資料圖片)

3. 緊急時或需留在紅館

不少大型演出也是在紅館舉行，尤其近來發生衝突的地點與紅館亦非常相近。考量到安全問題，若演出途中，外間發生事故，觀眾有可能需要在完場後留在紅館等待情況許可才離開。大家也知道，紅館超時是需要支付龐大的費用，主辦方有可能導致超時情況出現，這絕對是主辦方不樂見的。