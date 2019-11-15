張敬軒演唱會取消　英皇發聲明：為顧及所有觀眾及參與者的安全

連日來本地多個演唱會取消，張敬軒原訂於本月22日至25日假紅館舉行的《張敬軒╳香港中樂團盛樂演唱會》決定取消，英皇今日發聲明指：鑒於近日交通情況難以預料，為顧及所有觀眾及參與者的安全，連日來經與各方商討，我們遺憾地宣布取消於2019年11月22日至25日於香港體育館舉行之《張敬軒╳香港中樂團盛樂演唱會》。已購票樂迷請留意英皇娛樂官方網站及Facebook平台，相關的退票手續將盡快於兩星期內公布。

聲明全文：



演唱會取消聲明全文。

張敬軒這次可謂一語成讖，事關他在國慶日於發文「祝福祖國生日快樂」，隨即惹來網民圍插他IG，紛紛表示失望並罷看演唱會，當時軒仔真身覆留言說：「唔好再睇，做嗰個都冇心情做。」當日他又於IG story寫上「#抵D，#D得好」，又留言：「我簡直係個X街」、「如果真係為咗Fans，為咗工作，就所有嘢就簡單得多了，你話係咪。我個腦，寫咗喺2014年本演唱會場刊」，但網民卻批評他兩邊不是人。

張敬軒微博於國慶日出post，寫上「祝福祖國生日快樂」，隨即惹來網民於IG圍插。(資料圖片)

點擊重溫軒仔於國慶日真身回覆網民留言(按圖放大)(資料圖片)

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點擊回顧軒仔過往演唱會的精彩時刻(按圖放大)(資料圖片)

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