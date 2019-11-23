方皓玟樂壇迷霧中報喜訊　紅館批明年復活節檔期開騷望順利舉行

反修例風波引發社會衝突不斷，交通情況及安全問題完全不能預計，故不少準備開騷的歌手都紛紛取消或延期。方皓玟總在樂迷感到失落時推出新作，為他們打氣，今次也不例外。在歌手及唱片公司面對社會事件一片人性惶惶之下，她昨日在Instagram公布喜訊：「剛剛收到通知，紅館已經正式批出明年四月復活節檔期。雖然時間比較緊迫，但是我們和主辦及製作團隊將會全力投入進行籌備工作。」

方皓玟宣布明年4年將在紅館開騷啦！（Instagram@方皓玟）

同一帖文內，她亦順道回應近日因不確定因素而取消演唱會的情況：「有見近期多個演唱會都因為社會狀況取消，我們當然會留意所有狀況。擔心少不免，但衷心希望到時能夠如期舉行，同大家見面❤」看到這好消息，圈中好友傅嘉莉及王君馨亦馬上留言支持：「Yeahhhh, can’t wait（耶！好期待啊！）」、「Ga yauuuu ahhhh!!!!(加油啊！)」，亦有樂迷留言表示期待：「次次都係你嘅音樂撐住我，今次終於可以撐返你！」、「終於，等到！」、「終於！由麥花臣睇到九展睇到紅館 see u April 2020」、「awwwww，黑暗中的一點光！！」、「到時無論咪（咩）情況，相信你都一定唔會離棄大家！大家都一定支持捧你場！因為你一直和香港人同行！小明！」

圈中好友都留言為方皓玟打氣！（方皓玟Instagram截圖）