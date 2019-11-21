陳奕迅、劉德華以外　跨年演唱會遇阻滯的藝人

陳奕迅今日宣布取消25場《Fear and Dreams》跨年演唱會，雖然樂迷表示失望，但同時亦諒解主辦單位的決定。話說回來，除了近日接二連三有演唱會消外，以往都有跨年騷遇到阻滯被迫取消，不禁令人想到難道跨年騷都是多災多難？

陳奕迅今日宣布取消25場《Fear and Dreams》跨年演唱會。(資料圖片)

近年最多人關心的跨年騷取消事件，一定要數去年劉德華《My Love Andy Lau》演唱會。劉德華去年原訂舉行共20場演唱會，日期為去年12月15至今年頭1月3日，但到第13場時華仔因喉嚨發炎，身體抱恙被迫含淚取消。當時他在台上流下男兒淚向樂迷說：「醫生建議我唔好唱，但我真係唔捨得。我唔想大家聽我呢把聲聽成個concert，但我冇辦法，所以我唱埋呢隻歌（《如果有一天》）就要停止喇！善後嘅工作我會慢慢交代返，希望我盡最大努力唱完呢隻歌，亦都希望你哋陪我一齊唱。要同大家道歉，多謝你哋，你地要俾多次掌聲你哋自己！」又向四邊觀眾鞠躬致歉。

去年劉德華舉行《My Love Andy Lau》跨年演唱會時，到中段因喉嚨發炎被迫含淚取消餘下場數；現將於2020年2月15－18、20－23、25-28日再開騷。(資料圖片)

其實華仔早於2017年便打算舉行首次個人跨年演唱會，可是因為發生墜馬意外，導致演唱會無法如期舉行，而該檔期由楊千嬅補上，舉行《楊千嬅三二一GO！演唱會》。

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+ 3 + 2

2012年，鄭秀文原訂於年尾舉行跨年演唱會，但7月6日突然宣布個唱取消。當時外界揣測取消原因是Sammi準備與許志安拉埋天窗，但及後她經理人澄清，因為耳水不平衡仍未痊癒，所以演唱會被迫取消。

鄭秀文曾打算於2012年舉行跨年演唱會，但因為身體抱恙取消。（資料圖片)

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+ 5 + 4 + 3

除了本地歌手外，台灣天團五月天2009年的跨年演唱會亦曾遇阻滯，雖不至取消演唱會，但也逃不過被狠批。當時阿信和白歆惠合唱《私奔到月球》，結果第一句就大走音；到唱《突然好想你》時，有觀眾發現屏幕上看到阿信嘴型與現場音樂有點對不上，被質疑「咪嘴」，有網民留言說：「五月天跨年台北唱是唱丟臉的嗎？現場數10萬人，居然還對嘴，嘴型還跟不上，對嘴還對到破音，有夠丟臉，一堆網友都哭了。」

五月天2009年台北跨年演唱會遭狠批，事關阿信狀態不佳走音，更被質疑「咪嘴」。（資料圖片）

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