樂壇男新人被控暴動罪　保釋後報平安：冇俾人打

2019年樂壇男新人莊正Lester，簽約Sony Music HK後，今年正式以個人身份出道，7月推出首支個人作品《開放世界》。不過早前理大圍城時，莊正因身處現場而被警方拘捕，及後被控告「暴動罪」，案件編號為KCCC2790/2019。莊正11月23日在社交平台上表示：「實不相瞞，小弟已經俾人告咗暴動罪。而家已經平安保釋，冇俾人打。」

Sony旗下的男新人莊正，早前被控「暴動罪」。 (梁碧玲攝)

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《香港01》詢問莊正經理人公司Sony Music HK有關情況，對方表示當日事發經過仍在了解及跟進當中。據網民所述，莊正於11月18日於油麻地「人疊人」事件當中被拘捕。保釋後他亦在instagram上發文表示：「今年應該係我成世人經歷最多最精彩嘅一年，特別係下半年，28歲竟然連臭格都坐過，但當時最擔心嘅其實唔係自己，反而係覺得對唔住要身邊嘅人擔心，會內疚。所以大家真係好好睇住自己，保護自己，萬事小心。」

莊正於個人社交平台上解話

Lester莊正2014年以組合VnP參加歌曲創作比賽勝出，苦等5年終於成功以男歌手身份出道，推出個人作品《開放世界》，並競逐今年樂壇男新人獎項。除了音樂作品外，莊正最為人熟悉的演出，是2013年為網絡短片《Come On James》擔任男主角James，當年這套微電影在網絡上一炮而紅，亦為莊正帶來更多亮相幕前的機會。